El Sabadell no pot culminar la remuntada, però esgarrapa un bon punt (3-3)

Punt agredolç. El Sabadell tenia perdut el partit al descans, l’ha tingut guanyat a la segona meitat després de remuntar un 2-0 en 10 minuts màgics i al final s’ha hagut de conformar amb un empat a los Nuevos Pajaritos per la seva feblesa defensiva. De qualsevol manera, trenca la dinàmica negativa i mostra la seva capacitat de reacció.

La titularitat d’Armando Corbalán com a pivot defensiu al costat de Sergi Altimira i el retorn de Moha Keita han estat les principals novetats a l’onze de Gabri Garcia. A la banqueta han començat homes habituals com Guillem Molina o Àlex Sala. Ha sortit fred el Sabadell, com si notés la baixa temperatura de Sòria (uns 6 graus a l’inici) i en la primera arribada local ha encaixat l’1-0. Era el minut. De fet, no és una situació nova aquesta temporada. El Numancia, que estrenava tècnic amb Ikañi Bea, s’ha beneficiat d’una pèssima sortida de pilota des de la porteria i una cadena d’errades defensives i l’exarlequinat Dani Sánchez ha rematat a plaer gairebé en la mateixa línia de gol. Els homes de Gabri han reclamat tímidament una possible mà, però l’àrbitre no ha tingut cap dubte.

Un cop dur, però el Sabadell ha tingut una claríssima oportunitat per retornar la igualtat al marcador després d’una sensacional maniobra de Pau Víctor, qui s’ha desfet de tres rivals en una cursa electritzant i ha deixat una pilota d’or a Marc Vargas dins de l’àrea. El xut del jove lateral, massa centrat, ha estat rebutjat pel porter Gaizka Ayesa, un dels destacats a la primera meitat. També ho ha intentat Alberto Fernández sense culminar.

Del possible 1-1 s’ha passat al 2-0 en una nova demostració de feblesa defensiva arlequinada. Rubén Mesa, que havia desaprofitat una ocasió molt clara poc abans, ha pentinat una pilota amb una facilitat increïble i Mahicas, també tot sol, ha superat Sergi Puig amb una vaselina inapel·lable. Ha pogut escurçar diferències Pau Víctor abans del descans, però de nou s’ha topat amb un inspirat Gaizka. El Numancia n’ha tingut prou amb dos xuts a porteria per marxar als vestidors amb un còmode avantatge. En canvi, el Sabadell ha fet tres rematades a porteria sense recompensa i s’ha vist penalitzat per les seves errades defensives. Res nou, però ja massa freqüent.

Gran reacció

A la represa, Gabri ha mogut la banqueta buscant un revulsiu immediat. Àlex Sala i Christian Dieste han entrat per Armando Corbalán i Moha respectivament. Li ha sortit de meravella. Ha avisat Alberto Fernández malbaratant una excel·lent oportunitat i després, en 10 minuts màgics, el Sabadell ha protagonitzat una remuntada exprés, iniciada per Christian Dieste, que s’estrenava com a golejador, aprofitant una gran assistència de Pau Víctor. Un penal clar per mans dins de l’àrea local ha permès Dieste fer el doblet i col·locar el 2-2. No s’ha aturat l’equip de Gabri. Era un tsunami ofensiu.

Alberto Fernández ha fregat el gol en un llançament de falta que Gaizka ha tret del mateix escaire, però en la segona oportunitat a pilota aturada, el murcià ha deixat clavat el porter local per fer el 2-3. Los Pajaritos no s’ho creia mentre els aficionats arlequinats gaudien de la gran remuntada. Però els problemes defensius continuen penalitzant aquest Sabadell i no hi ha manera de tancar els partits. Rubén Mesa, a plaer, ha recuperat les taules. Fins i tot Sergi Puig ha evitat el 4-3 en dues intervencions providencials.

Fins al final s’ha mantingut la bogeria i intercanvi de cops, però ja no s’ha mogut el marcador. El Sabadell ha tingut l’última oportunitat per fer el 3-4 en un llançament de falta de César Morgado que ha rebutjat el porter i Àlex Sala no ha pogut caçar la pilota. Almenys es trenca la malastrugança de les últimes visites a Los Pajaritos i la dinàmica negativa de les dues últimes jornades.

FITXA TÈCNICA

Numancia: Gaizka Ayesa; San Emeterio, Fernando Román, Gorka Pérez, Dani Sánchez, Arranz, Mancebo (Moha m. 60), Cotán (Jordi Tur, m. 54), Rubén Mesa, Mahicas (Simic, m. 60) i David González.

Sabadell: Sergi Puig; Marc Vargas (Gurdiel, m.74), César Morgado, Pelayo, Eudald Vergés (Carrión, m. 74), Armando Corbalán (Àlex Sala, m. 46), Moha Keita (Dieste, m. 46), Sergi Altimira, Pau Víctor, David Astals i Alberto Fernández.

Àrbitre: Alonso de Ena Wolf (Comitè aragonès). Grogues: Mahicas; San Emeterio, David González, Jordi Tur; César Morgado, Carrión. Vermella: Corbalán (a la banqueta).

Gols: 1-0, minut 9: Dani Sánchez; 2-0, minut 28: Mahicas; 2-1, minut 53: Dieste; 2-2, minut 56: Dieste de penal; 2-3, minut 64: Alberto Fernández; 3-3, minut 67: Rubén Mesa.

Incidències: 2.500 espectadors a l’Estadi Nuevos Pajaritos amb la presència d’una quarantena de seguidors arlequinats.