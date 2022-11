El Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental han fet els primers passos per fer possible la creació d’una comunitat energètica a l’entorn de la N-150, una actuació que s’inclou en el projecte Parc Circular del Vallès, situat a l’entorn de la seu comarcal, entre Sabadell i Terrassa. El Ple del Consell va aprovar dijous l’inici dels tràmits per a la implementació de la comunitat energètica tal com va fer també dimarts la Comissió Executiva del Consorci de Residus.

Els darrers mesos s’ha elaborat un estudi inicial pel disseny d’aquesta comunitat energètica, que analitza la viabilitat de la proposta. Ateses les conclusions de l’estudi inicial i les possibilitats de finançament, actualment s’està treballant en els aspectes jurídics per definir la constitució de la comunitat energètica. Ara s’inicien els tràmits jurídics per poder definir el grup promotor, els Estatuts de la comunitat, el seu Reglament, el Pla de treball del projecte, el Pla de negoci i l’estudi del consum amb la simulació de les factures

Canvi de model energètic

El president del Consell, Ignasi Giménez, ha afirmat que “l’aposta d’aquest Consell Comarcal vers la transició ecològica és ferma i per això anem fent passos que ens permetin fer el canvi de model energètic, i més en un context d’encariment de l’energia i de crisi dels combustibles fòssils. Amb l’inici dels tràmits esdevenim actors en la generació d’energia renovable per al consum local aportant així beneficis socials, mediambientals i econòmics, no només als membres de la comunitat energètica, sinó també al territori proper”.

Per la seva banda, el president del Consorci, Nil López, apunta que “aquesta comunitat energètica també permetrà que la generació d’energia a la Planta de Can Barba encara prengui més valor i pugui ser productora per l’entorn. Aquest fet dona valor als residus orgànics com a recurs energètic a la comarca”.

Des de l’abril del 2021 el Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental treballen en desenvolupament del projecte “Agència d’Energia del Vallès Occidental” (AEVOCC) per a l’impuls d’accions per a la transició energètica a la comarca. Dins dels objectius de l’esmentada Agència, destaca principalment la creació d’una comunitat energètica local dins el Parc Circular del Vallès, a l’entorn de l’antiga mancomunitat Terrassa-Sabadell.

El conseller de Territori del Consell Comarcal, Carles Rodríguez, destaca que “la comunitat energètica local és una nova figura emergent en la cadena de valor del sector energètic amb una forta component social d’apoderament de l’usuari final, ciutadà, empresa sobre un recurs vital bàsic.”