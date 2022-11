La start-up de Sant Cugat del Vallès Vottun ha creat una eina per verificar la procedència de criptomonedes confiscades per la policia. L’empresa ha col·laborat amb els Mossos d’Esquadra per facilitar la traçabilitat i certificar la procedència de les carteres de criptomonedes confiscades i evitar així l’intercanvi amb fonts fraudulentes.

Aquesta iniciativa permetrà als cossos digitalitzar el procés de congelació i custòdia de criptoactius, així com protegir i gestionar de manera transparent els seus moviments. Per poder dur a terme la prova pilot d’aquesta eina, Vottun ha rebut el suport de l’agència ACCIÖ del Departament d’Empresa i Treball amb un ajut de 14.950 euros.

Tecnologia ‘blackchain’

Els darrers anys, Vottun ha desenvolupat una plataforma que dona solucions a les necessitats de les empreses que vulguin aplicar la tecnologia blockchain sense haver d’incloure en el seu equip experts en aquesta tecnologia. Així, els seus clients poden escollir la plantilla de solucions que més s’adeqüi a les seves necessitats.

La cofundadora de Vottun, Marta Vallès, ha explicat que el projecte conjunt amb els Mossos va sorgir per donar resposta a les necessitats el cos per accedir a una “solució independent” de qualsevol criptomònada o blockchain. Durant aquesta actuació, Vottun ha desenvolupat un model de negoci de gestió de criptoactius que dota de transparència i seguretat els processos de confiscació, gestió o devolució de les criptomonedes.

En fase d’avaluació

L’empresa catalana ha treballat durant tres mesos desenvolupant un protocol d’actuació en la confiscació de criptoactius, una eina de congelació i emmagatzematge de les criptomonedes confiscades, un sistema de custòdia controlat per Vottun i un sistema d’intercanvi que permeti la transferència a moneda FIAT, és a dir, a la moneda utilitzada en cada regió per l’intercanvi comercial, que en aquest cas és l’euro.

D’aquesta manera, l’eina permetrà als cossos policials gestionar de manera transparent les accions sobre els criptoactius ja sigui per canviar la quantitat a monedes FIAT, per gestionar fiances judicials o sentències de pagament o per retornar els diners a les víctimes de frau, segons Vallès.

Actualment, el pilot ja està acabat i es troba en fase d’avaluació pels Mossos d’Esquadra.

Vottun és una empresa emergent (startup) fundada per Marta Vallès i Luis Carbajo, actual CEO, l’any 2018 a Barcelona. Actualment, compta amb un total de 20 treballadors.