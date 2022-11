Queralt Castellet, protagonista d’un documental

La sabadellenca Queralt Castellet és la protagonista d’un documental que repassa la seva trajectòria professional com a snowboarder i, sobretot, reivindica el seu èxit més rellevant: la medalla de plata que va aconseguir als Jocs Olímpics d’hivern de Pequín 2022. Amb aquesta històrica fita, Castellet es va convertir en la primera esportista catalana i la cinquena espanyola en obtenir una medalla en unes olimpíades d’hivern.

El curtmetratge, que rep el nom de Queralt Castellet: La quinta medalla milagro i es pot veure a Amazon Prime Video, té una duració d’uns 40 minuts i també recull les històries de superació dels altres quatre esportistes espanyols que van guanyar una medalla en uns Jocs Olímpics d’hivern (Paquito Fernández, Blanca Fernández, Regino Fernández i Javier Fernández).

De fet, el documental reivindica les gestes d’aquestes quatre esportistes i el de Queralt Castellet. És més, qualifica els seus èxits en les olimpíades com a “miracles” (només fa falta fixar-se en el nom del documental). Espanya no és un país preparat per a la pràctica d’esports d’hivern en l’àmbit competitiu —podríem dir que són esports minoritaris— i, per tant, els esportistes que volen dedicar-s’hi han de marxar fora del país. Alguns d’ells, fins i tot, han de creuar el continent europeu, com és el cas de Queralt Castellet, que entrena a Colorado (Estats Units). Per la qual cosa, les medalles d’esports d’hivern aconseguides per espanyols tenen el doble de mèrit.

A banda, Queralt Castellet: La quinta medalla milagro remarca la rellevància dels Jocs Olímpics d’hivern, una competició sovint força oblidada i poc reconeguda.

Un documental reivindicatiu

El documental recull diferents veus i té un to més aviat reivindicatiu: posa especial èmfasi en l’esforç, sacrifici i constància dels cinc espanyols que han aconseguit guanyar una medalla a les olimpíades d’hivern.

El curtmetratge comença amb una valoració de Queralt Castellet de la medalla del podi al mig tub de Pequín 2022. “És un premi a tot el treball i esforç que hi ha hagut al darrere”, comenta la sabadellenca, que mostra un somriure d’orella a orella quan veu imatges de la final en què va alçar-se amb la medalla de plata.

Més tard, s’expliquen els inicis de la sabadellenca en el surf de neu i per què va decidir dedicar-se a aquest esport d’hivern. Ja des de petita va haver de marxar de Catalunya per anar a altres països on pogués practicar el surf de neu. Dos periodistes experts en esports d’hivern, Paloma del Río i José Manuel Tallada, detallen que aquesta situació era la més habitual entre els esportistes espanyols que volien dedicar-se als esports d’hivern. “És un miracle que tinguem campions en aquest tipus d’esports. Els guanyadors són herois”, remarca Paloma del Río en una part del curtmetratge.

A continuació, el documental fa referència a les històries que hi ha al darrere dels altres quatre guanyadors de medalles en olimpíades d’hivern. En primer lloc, s’explica el cas de Paquito Fernández Ochoa, que es va endur l’or l’any 1972. En segon lloc, s’exposa el cas de Blanca Fernández Ochoa, germana de Paquito Fernández, que va guanyar la medalla de bronze el 1992. En tercer lloc, es detalla la medalla de bronze de Regino Fernández 26 anys després de la de Blanca Fernàndez. I, en quart lloc, s’explica la també medalla de bronze de Javier Fernández en patinatge artístic sobre gel.