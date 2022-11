L’Arc Metropolità reclama a la Generalitat la ronda Nord

Els consistoris que configuren l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, entre els quals es troba el de Sabadell, reclamen a la Generalitat que faci realitat la ronda Nord. El passat 10 de juny, el ministeri de Transports i els dos ajuntaments, conjuntament amb el de Castellar, van escenificar l’acord al qual la Generalitat s’hi havia de sumar, però d’on la Generalitat s’hi va despenjar a darrera hora. Els municipis defensen la unitat del territori per fer possible una via que pagaria el govern espanyol, transferint els diners a la Generalitat a través de la disposició addicional tercera de l’Estatut.

En l’assemblea del col·lectiu, celebrada aquest dimecres a l’Ajuntament de Terrassa, els municipis han acordat una declaració en què es reclama al Govern que escolti la petició del territori i que desenvolupi una via que té el consens del territori per garantir un moviment òptim entre els tres municipis que uniria.

La reivindicació dels alcaldes

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacat que “és mentida” quan es diu que la via no disposa del consens del territori. “Hi ha acord de Terrassa, Castellar, Sabadell, el Parlament i ara l’Arc Metropolità, hem de ser molt contundents i no confondre acord amb el territori amb unanimitat d’alguns”, ha dit.

“És una infraestructura bàsica per al territori i per a garantir la competitivitat de les empreses i que ja està inclosa en el Pla de Mobilitat del Vallès, no entenem què va passar el 10 de juny, i seguim reclamant que s’acceptin els recursos de l’Estat”, ha detallat l’alcalde de Terrassa i amfitrió de la trobada, Jordi Ballart.

Entre les millores que suposaria la posada en marxa de la via hi figura l’accés directe de la carretera B-124, que connecta Sabadell i Castellar, amb l’autopista C-58, fet que alliberaria el trànsit d’uns 30.000 vehicles que cada dia circulen per la Gran Via sabadellenca només per adreçar-se a Castellar. Un altre dels avantatges seria la capacitat de desenvolupament industrial a les tres ciutats, donat que els camions podrien circular de manera més àgil i viable sense haver de crear grans trames urbanes.

Una reunió amb Pere Aragonès

“Demanem a la Generalitat que mogui fitxa, l’acord hi és, i no pararem”, ha advertit Farrés. Els dos alcaldes han assegurat que han demanat una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per abordar la situació, una petició que encara no ha tingut resposta per part de Palau.

Si què està agendada la presència del conseller de Territori, Juli Fernàndez, el proper 1 de desembre al consell d’alcaldes del Vallès Occidental, on preveuen exposar-li la necessitat de tirar endavant la infraestructura. Farrés ha assegurat que com a exalcalde de Sabadell, Fernàndez entengui la necessitat de vertebrar el territori amb la carretera.

Millora del finançament local

L’assemblea també ha servit per posar sobre la taula la necessitat dels municipis perquè es millori el finançament local, després d’un increment de la despesa en els salaris dels treballadors i dels preus de contractació d’empreses que els presten serveis. “És fonamental que les administracions superiors que ens deixen la gestió de competències a les nostres mans ens donin el potencial i els recursos que ens calen”, ha assenyalat l’alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull.

És per això que assegura que en un moment d’increment de despeses i en què cal fer front a problemes de tipus social, els consistoris necessiten tenir musculatura en matèria econòmica: “Haurem de fer miracles, i al segle XXI, costa molt de creure-hi, en miracles”, ha sentenciat.