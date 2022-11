Tu, de debò, ‘pon las tuyas a remojar’

[Per Tom Colomer, escriptor i dramaturg]

Per construir aquests estadis, s’ha fet servir molta mà d’obra immigrant (no com als Estats Units, on prop del 20% dels treballadors cotitzant són immigrants) amb uns sous d’explotació vergonyosos (no com els del mig milió de persones contractades per l’Amancio a Bangladesh, que ells tenen unes condicions laborals de puta mare). A més, la policia qatariana els tractava tan malament com la Nacional tracta la gent de la tanca a Melilla o els Mossos buida-ulls. Com es passen a Qatar.

I no em feu parlar de la situació de les dones, quan aquí tenim una igualtat de gènere que fa goig, i l’any passat es van registrar només 35.359 casos de violència contra les dones i, re, 2.149 denúncies per violació. Un cop més, Espanya, exemplar.

I l’homofòbia de Qatar! A Espanya, Interior va detectar el 2021 un augment del 67,63% en agressions relacionades amb l’orientació sexual. Es nota que aquí anem bé. Recordeu allò de: “A Samuel lo mataron a grito de maricón”? Busqueu, busqueu, que sota la catifa està ple de merda.

I, ei, que em sembla fatal la situació de Qatar i que sigui una monarquia (quina idea tan poc legítima, de cop i volta, no?) i que no es respectin els drets humans, i que és clar que la FIFA és una màfia i que el futbol cada cop va menys de futbol i més de milions i geoestratègia. És tot bastant indefensable i potser soc un hipòcrita intentant gaudir d’aquest Mundial, però no més hipòcrita que tu, occidentalet blanc que de cop ets un gran defensor dels drets humans, tu que agafes sempre el cotxe i compres sempre al Mango de torn i menges carn i no saps re ni de Síria ni de Palestina ni d’Iraq ni re que no estigui, ras i curt, en el teu jardí de les delícies de drets humans i progrés que és Occident.

“Ah, que tu miraràs, o sigui, seràs còmplice, d’aquest Mundial sanguinolent i corrupte?”, fent la ràbia que sol fer qui es creu moralment superior. Doncs mira, si aquest Mundial t’ha servit per adonar-te que al món hi ha injustícies que superen el teu paradís de privilegis occidental, benvingut sigui.

Això de Qatar és vergonyós, però no més vergonyós que coses que passen aquí al costat de casa o, millor encara, no més vergonyós que el fet que et posis les mans al cap per allò d’allà i no per això d’aquí. Es diu occidentalisme i és el paternalisme portat a la geopolítica. Gol.