Una marató d’obres en petit format: arriba la 5a Mostra de Teatre breu de Sabadell

La companyia de teatre sabadellenca Tres Homes Grossos organitza la 5a Mostra de teatre breu de Sabadell, aquest divendres i dissabte, 25 i 26 de novembre, a l’Espai Àgora. A cadascuna de les sessions dels dos dies, que comencen a les 19h, es podran veure quatre funcions. La iniciativa es consolida amb una nova edició de peces teatrals en petit format, d’una durada d’entre 15 i 30 minuts, a través d’una fórmula àgil i dinàmica.

En cada una de les jornades, el públic anirà rotant pels diferents espais on tindran lloc les representacions del Centre Cívic de Sant Oleguer. Hi haurà representacions de companyies procedents del Maresme, l’Empordà, el Barcelonés, l’Anoia i el Vallès Occidental.

Aquest any, la Mostra comptarà amb la presència de l’actor i director sabadellenc Jaume Madaula Izquierdo, que en farà el pregó que donarà el tret de sortida a l’esdeveniment. També és comptarà amb la col·laboració de professionals i empreses que han cedit productes per sortejar entre el públic assistent.

Les entrades es poden adquirir al lloc web de la companyia www.treshomesgrossos.com o bé al propi Centre Cívic abans de les representacions. Aquest és el programa de la Mostra:

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE

– Wolf in the bar

L’Aina treballa al bar d’un hotel de prestigi, on la nit d’ahir va patir un tracte ofensiu per part d’un client. La Irma, cap de personal i delegada d’igualtat de l’establiment, li fa veure que es tracta d’un empresari molt influent que els salvarà la temporada, sempre i quan l’Aina es disculpi degudament. Per la Irma una qüestió purament deontològica. Per l’Aina una pugna més en la lluita de la dona per la dignitat. Però fins on està la Irma disposada a comprar-la?

– MortimArt

Abstracció? Cubisme? Expressionisme? Martínez ho ha provat tot sense cap èxit però ara està convençut que ha descobert una nova corrent artística i creu que el món ha de saber-ho. Però primer ha de convèncer a la seva galerista en mig d’un seguit d’estranys fenòmens electromagnètics (i no és la factura de l’electricitat) que condicionaran el resultat de la seva relació professional.

– La consulta

Els psicòlegs ens poden ajudar a resoldre alguns problemes de salut mental o emocionals, com és el cas d’en Jofre, un home molt atabalat que necessita urgentment fer teràpia. Ens trobem doncs a la consulta de la psicòloga, on la “teràpia” que avui rebrà en Jofre serà des d’una perspectiva força diferent… La meva recomanació es que us assegueu al divà del teatre i deixeu que us donin un tractament de risoteràpia. Per problemes més greus potser seria millor derivar-vos a una consulta de teràpies més tradicionals…

– El show ¡CASI! definitivo: ¡ESPECIAL CERO SORPRESAS!

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE

– El show ¡CASI! definitivo: ¡ESPECIAL LO PEOR DE ABSURDÓPATAS!

– Entrevista de feina

La Júlia, arquitecta, vol canviar de feina i es presenta a una entrevista per trobar-ne una de millor. Però les coses mai son fàcils. I menys, quan el capritxos atzar, fa que sigui l’Anna, qui no és una persona qualsevol en la vida de la Júlia, la que l’ha de valorar. Aconseguirà la feina? Acceptarà la Júlia la particular condició que l’Anna li proposa?

– La gran final

– Dives

Dues generacions enfrontades, l’una ja de tornada amb més passat que no pas futur, l’altra tot just començant el camí amb un món de possibilitats davant seu. És innevitable la tensió entre elles un cop es troben, la supèrbia d’una per amagar l’enveja de la joventut perduda i la provocació de l’altra per dissimular la inseguretat d’un camí incert. Un diàleg vibrant carregat d’energia, segones intencions i mala baba.