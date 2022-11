“Aquest acte repara un greuge històric contra el poble gitano de Sabadell”

Veritat, justícia i reparació. Tres paraules, molt més que un lema. Una expressió que cal acompanyar amb fets. I això, justament, és el que aquest dissabte ha fet Sabadell amb el poble gitano. En honor a les primeres famílies gitanes, que al s. XVIII es van establir a Sabadell, la ciutat ha modificat el nom del carrer d’en Font afegint-hi ‘carrer dels Gitanos‘. Per commemorar l’esdeveniment, s’ha celebrat un acte institucional al costat del carrer que toca amb el Mercat Central.

Jornada històrica

“Històricament, hem estat perseguits i ho hem passat molt malament, però actualment veig petites escletxes de llum. Avui inaugurem aquest carrer i quedarà per a la història”, així de contundent i emocionat s’ha expressat el president de l’Associació del Poble Gitano de Sabadell, Manuel Heredia. Tío Manuel, com és popularment conegut, també ha parlat de la situació actual dels gitanos: “Per fi se’ns reconeix més com a poble, les coses estan canviant cap a bé”.

Per part de l’ajuntament han intervingut la tinenta d’alcaldessa de Participació, Marta Morell i l’alcaldessa, Marta Farrés. Morell ha volgut destacar la diversitat de Sabadell: “A la ciutat hi viuen molts gitanos, sovint poc representats. Avui reparem un greuge històric”. Al seu torn, Farrés, ha parlat del deute que hi ha envers el poble gitano: “Com a societat hi ha molt errors a reparar, per això l’acte d’avui és un orgull, un homenatge i una mostra d’estima a les primeres famílies gitanes de la ciutat”.

La cita ha comptat amb diferents representants de la comunitat gitana de Sabadell. També amb un convidat molt especial, Juan de Dios Ramírez Heredia, el primer diputat gitano a Espanya. En l’àmbit institucional també hi han estat presents regidors de la Crida, Esquerra -impulsor de la moció- i del PSC. L’acte ha acabat amb cant de folklore gitano davant el centenar llarg de persones que s’hi han acostat.