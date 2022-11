El Sabadell s’embussa en atac i no passa de l’empat (0-0)

Punt fred. Sabadell i SD Logroñés han trencat el guió de les previsions. Han destacat per la solidesa i han fallat en l’aspecte ofensiu. Això ha desembocat en un partit molt tancat, sense oportunitats clares i el desenllaç ha estat lògic en un escenari -per la gespa- cada vegada més lamentable.

S’havia parlat durant la setmana de les similituds entre Sabadell i SD Logroñés, sobretot de l’estadística golejadora. Dos equips amb facilitat per marcar i també per encaixar. Això feia pensar en un duel obert, amb un joc alegre i ofensiu. Doncs la primera meitat ha estat l’antítesi. S’ha vist un partit insuls, sense concessions i ple d’imprecisions, especialment per part arlequinada. Semblava que la principal virtut d’ambdós conjunts era precisament la consistència defensiva. És com si tinguessin por a cometre una errada fatal.

No s’ha comptabilitzat ni un xut entre pals ni cap ocasió en els primers 45 minuts. Ha tingut més possessió l’equip de La Rioja i també ha protagonitzat més arribades a l’àrea. Això sí, sense cap mena de perill. El Sabadell s’ha embussat. Un bloqueig absolut. Fins i tot s’ha trobat a faltar l’habitual intensitat per part dels homes de Gabri. En cap moment s’ha produït una connexió fluida amb les peces d’atac. Tampoc acompanya l’estat de la gespa que impedeix transicions ràpides. L’únic moment d’inquietud pel porter visitant Juan Carlos Azón ha estat un xut de Sergi Altimira desviat a córner per un defensa. Res més.

No ha estat suficient

Alberto Fernández, amb molèsties, s’ha quedat al vestidor al descans i ha entrat Álex Gualda. El Sabadell ha sortit amb una marxa més que s’ha traduït en el primer xut a porteria, de Pau Víctor, amb aturada d’Azón. El domini de l’equip arlequinat s’ha accentuat, guanyant ritme i dinamisme, però sense trobar espais ni opcions clares de rematada. Gabri ha fet sortir Moha Keita per intentar sacsejar una mica més l’atac i també ha canviat el ‘9’: Juan Delgado per Christian Dieste. L’última bala ha estat el retorn de Sergi Garcia per Pelayo, passant Álex Sala a l’eix de la defensa.

En el tram final del partit, l’equip de Gabri ha forçat la màquina i ha provocat situacions de perill a pilota aturada. Fins i tot s’ha demanat penal en una caiguda de Sergi Garcia al límit de l’àrea. L’àrbitre ha tret la falta fora entre la protesta generalitzada. Una acció de VAR, però a Primera Federació no existeix. El llançament de Sergi l’ha aturat Azón, com un altre d’Álex Gualda. També ho ha intentat Moha Keita, amb més rauxa que encert. La SD Logronyés s’ha conformat amb el punt.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Sergi Puig; Adán Gurdiel (Marc Vargas, m. 78), Pelayo (Sergi Garcia, m. 78), César Morgado, Eudald Vergés, Àlex Sala, Alberto Fernández (Álex Gualda, m. 46), Sergi Altimira, Christian Dieste (Juan Delgado, m. 69), David Astals (Moha,m. 62) i Pau Víctor.

SD Logroñés: Azón; Monroy (Elósegi, m. 88), Julen Monreal, Víctor Ruiz, Paredes, Emilio Lozano, Sarriegui (César Caneda, m. 77), Borja Martínez, Silvestre (Unzueta, m. 63), Diego Esteban i Alain Ribeiro (Sota, m. 63).

Àrbitre: Álvaro Rodríguez Recio (Comitè madrileny). Grogues: Eudald Vergés, Dieste; Paredes, Víctor Ruiz, Monroy, Elósegi, Azón.

Incidències: 4.087 espectadors a la Nova Creu Alta.