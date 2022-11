La Unió Ciclista finalitza els actes del centenari amb el sopar de cloenda

La nit del divendres, els més de 100 assistents entre socis, aficionats, ciclistes, exciclistes, autoritats i mitjans van gaudir a l’Hotel Urpí del sopar de cloenda del centenari de la Unió Ciclista. En una bona zona de tertúlia, de conèixer anècdotes sobre la bicicleta i de retrobaments de ciclistes que han passat pel club en els seus 100 anys d’història. Tot i ser un sopar de cloenda, la celebració s’allargarà fins al març, quan hi hagi un final d’etapa a Sabadell i es culmini la feina de la Unió durant tants anys.

El sopar va començar amb un aperitiu on es van poder distingir diferents personalitats tant d’autoritats de la ciutat com de persones relacionades amb el món del ciclisme i amb importància a Catalunya i Espanya. En destaca la presència de l’alcaldessa Marta Farrés i la Regidora Laura Reyes, així com dels representants d’Esquerra Republicana, Junts x Sabadell o Ciutadans. També es van personar autoritats del món de l’esport i del ciclisme com el president de Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón o el president de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim Vilaplana.

Acabat l’aperitiu, el president Miquel Borràs va dirigir-se a tots els presents agraint les distingides presències i fent un petit repàs dels principals reptes assolits per la Unió durant els anys. Va finalitzar el seu parlament amb l’anunci de les eleccions que es celebraran al febrer i que suposaran el canvi a la presidència 53 anys després tancant una etapa i buscant rejovenir l’entitat.

Lluís Franco

Emotives felicitacions

Després del sopar, va arribar el torn de reviure la gran història de la Unió Ciclista. Amb un vídeo molt treballat, després de veure fotos de totes les èpoques de la Unió, diverses personalitats de tots els àmbits van felicitar la centenària entitat. Des de figures importants del món del ciclisme com Purito Rodríguez, Haimar Zubeldia o la sabadellenca Sandra Santanyes fins a esportistes d’altres àmbits com el tenista David Ferrer o l’exjugador de bàsquet Iñaki de Miguel.

Tampoc es van voler quedar sense el seu moment de felicitació les figures polítiques. Tant de l’àmbit local com Adrian Hernández, Gabriel Fernández o Lluís Matas, com en l’àmbit català amb missatges de Carme Forcadell, Oriol Junqueras o Carles Puigdemont. El vídeo va finalitzar amb l’il·lustre artista sabadellenc Sergio Dalma. Més de 30 personalitats que van sumar-se a les felicitacions d’una entitat representativa de la ciutat i l’esport amb el pas dels anys.

Amb l’emotivitat del vídeo es va donar pas a les entregues fetes per Miquel Borràs i Ramon Serra i conduïdes pel periodista Pau Vituri. Un pergamí com a obsequi a les entitats i persones que han ajudat a fer possible el centenari de la Unió. Es va començar agraint els socis actius. Seguint pels espònsors, col·laboradors, patrocinadors i associacions que són el principal motor econòmic de l’entitat. També es va agrair als mitjans de comunicació per la tasca i la difusió de tots els actes del centenari, el Diari de Sabadell va rebre una distinció en aquest apartat. Es va seguir amb l’entrega als socis antics i al representant de la Volta Ciclista a Catalunya. Per finalitzar amb les autoritats que posteriorment formarien la mesa de parlaments de la nit.

Torn dels parlaments de les autoritats

El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim Vilaplana va començar felicitant i animant a la Unió a continuar durant molts anys més enriquint el món del ciclisme en una terra on és esport de referència. També va entregar una distinció al president Borràs. Va continuar José Luis López Cerrón, president de la Real Federación Española de Ciclismo, agraïnt la invitació a l’acte i felicitant una de les entitats de ciclisme més antigues de tot l’estat. Va finalitzar amb un missatge clar “S’ha de seguir apostant per l’esport i pel ciclisme”. També va fer entrega al president Borràs d’un diploma i una placa reconeixent el centenari.

Va seguir amb els parlaments, Teresa Sambola, coordinadora d’esports de la Diputació de Barcelona que va posar la Unió com a exemple de riquesa de país. També es va unir a les felicitacions el Director General de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, Aleix Villatoro que va fer un clam buscant rejuvenir i feminitzar les entitats esportives. Villatoro també va fer entrega d’un obsequi al president Borràs. Els parlaments els va finalitzar l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés que va felicitar l’entitat com a una de les més representatives i importants de la ciutat en l’àmbit esportiu i social. També van fer entrega d’una placa finalitzant l’acte i el sopar.

Lluís Franco

Posterior a l’acte, el president Borràs va valorar el sopar: “Estic molt agraït per l’assistència i el suport. Són molts anys dedicant molt temps i esforç. És un plaer estar rodejat d’amics i que es valori la feina durant tants anys”. També va parlar del seu adeu després de 53 anys al capdavant de l’entitat: “Estem molt contents amb la feina que hem fet. Deixo la presidència perquè penso que s’ha de renovar la presidència de l’entitat. El nou president tindrà tot el meu suport”.