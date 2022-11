Un gol sobre la botzina trenca la ratxa de l’OAR Gràcia Sabadell (29-30)

Frenada en sec. A l’OAR Gràcia femení se li ha trencat la ratxa amb el darrer gol del partit aconseguit per l’Eón Horneo Alicante gairebé a toc de botzina (29-30). Sense brillantor en el seu joc, dissortat en molts llançaments i amb pèrdues de possessió acumulades, el conjunt verd-i-blanc no ha pogut obrir un marge significatiu en el marcador i ha acabat essent superat pel seu rival, que s’ha endut els punts de la quarta victòria consecutiva i que fa un altre pas (ara és cinquè) cap a les posicions capdavanteres a la classificació. El conjunt gracienc baixa a la tercera posició, per sota de La Roca, pròxim visitant del Pavelló del carrer de Boccaccio, i a tres punts del líder Mislata.

L’equip de Carol Carmona ha dut la iniciativa a la primera part, amb avantatges que pujaven a tres gols, però que aviat disminuïen a només un. Això s’ha repetit també en el tram final, quan del 15-12 quan faltaven 5 minuts s’ha passat al 16-15 en el descans. A la represa, les imprecisions de les gracienques han anat a més, tot i que inicialment n’han sortit ben parades perquè les aturades de Mercè Buxó han estat decisives. A partir del 20-20 l’intercanvi de gols i les alternatives han mantingut la igualtat fins al 27-27.

Irene Mateo, tot un malson per a la defensa gracienca (13 gols), ha posat contra les cordes l’equip sabadellenc en establir el 27-29. Dos llançaments de 7 metres transformats per Janna Sobrepera han tornat l’empat a l’electrònic quan només quedaven 18 segons. Després de reprendre’s el joc pel temps mort demanat per l’entrenador alacantí, el Gràcia en defensa ha estat tou en excés. Sense oposició ni cap contacte que l’aturés, Alesia Kurchankova s’ha plantat davant Mercè Buxó i no ha perdonat (29-30). Decepció local i esclat d’eufòria visitant.

El masculí pateix (31-32)

En un guió de partit semblant, l’OAR Gràcia masculí ha patit per guanyar el derbi a Terrassa (31-32), però al final li ha sortit cara. El conjunt egarenc, tot i la seva mala dinàmica, ha dut la davantera a la primera meitat (19-16) davant un conjunt gracienc massa tou en defensa. Després d’igualar el marcador (27-27) l’ha capgirat del tot amb un parcial 0-3.

Podia haver passat de tot perquè el 31-32 definitiu s’ha establert quan encara faltaven 4 minuts. En aquest temps no ha passat res de res i l’equip de Pere Ayats, amb patiment, ha pogut sumar una victòria importantíssima per mantenir la línia ascendent i mirar cap amunt.