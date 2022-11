ERC insta el Govern a accelerar els tràmits perquè la caserna de la Guàrdia Civil torni a ser de Sabadell

ERC trasllada tota la pressió sobre el futur de la caserna de la Guàrdia Civil al Govern de Sabadell i a l’Estat. Després d’acordar amb el PSOE la cessió de l’immoble un cop es resolgui el litigi judicial que està en marxa, els republicans insten els socialistes a “parlar per resoldre el conflicte i treballar el calendari per solucionar aquest tema”, tal com ha subratllat el portaveu i alcaldable republicà Gabriel Fernàndez en roda de premsa aquest dilluns. “La pilota és a la teulada del PSOE i el PSC, que ara ostenten el govern allà i aquí”, insisteix el sabadellenc.

Fernàndez confia que el procediment judicial que ara es troba al Tribunal Suprem es resoldrà aviat, un cop les dues parts enfrontades han arribat a un acord. I, en el cas que el resultat fos desfavorable als interessos sabadellencs i la caserna continuï en mans estatals, ERC assegura que “[el ministeri de] l’Interior té totes les eines per treballar amb l’Ajuntament per fer efectiva la cessió, independentment del resultat judicial”.

Els republicans han presentat l’acord al qual han arribat amb el PSOE davant els mitjans amb Gabriel Fernàndez i el diputat al Congrés Gerard Álvarez, que ha participat directament en les negociacions dels pressupostos de l’Estat en les quals s’inscriu aquest acord. Álvarez destaca que aquest “acord polític té un valor, és la seva paraula [del PSOE]” i no contempla que no es compleixi. “Els acords estan per complir-los. No tinc per què pensar ni vull pensar que sigui així”, ha dit. El document acordat també contempla la cessió de les casernes de Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès, totes a la comarca de l’Alt Penedès, als seus respectius municipis.

Una altra qüestió a debatre serà si la cessió de la caserna va acompanyada d’una dotació pressupostària. De moment, en el cas de Sabadell no se n’ha acordat cap, mentre que pels casos de l’Alt Penedès es preveu destinar 730.000 euros en total per les tres. “Una dada que no és significativa per Sabadell”, segons Gerard Álvarez, convençut que pel cas sabadellenc caldran molts més diners.

Interior, disposat a dialogar

Per la seva part, preguntat pel D.S., el ministeri de l’Interior recorda que el conflicte judicial segueix el seu curs al Tribunal Suprem, després que l’Ajuntament presentés un recurs a la sentència que donava la raó a l’Estat. Però, tot i així, manté oberta la porta del diàleg amb l’Ajuntament.

Interior explica que equipaments com la caserna depenen de la Gerència d’Infraestructures i Equipaments de Seguretat de l’Estat i el procediment judicial pot seguir en paral·lel, “sense perjudici d’estar sempre disposada al diàleg amb les entitats locals cercant un acord, com és habitual en l’actuació d’aquest organisme autònom”.