Sabadell incorpora 14 pisos al parc de lloguer assequible

L’empresa municipal d’habitatge Vimusa preveu incorporar de forma imminent 14 pisos al parc de lloguer assequible. Els habitatges formen part d’un bloc del carrer d’Eduard Brossa (la Creu de Barberà) que Vimusa va adquirir el 2021 pel sistema del dret de tanteig i retracte.

Passat un any, la rehabilitació de l’edifici ja està “pràcticament acabada”, segons el consistori i, en breu, aquests habitatges de sumaran a la borsa de lloguer protegit de la ciutat. L’alcaldessa, Marta Farrés, els ha visitat aquest dilluns i ha destacat que “aquí teníem un bloc de pisos ocupats, amb ocupes molt conflictius, amb molts problemes al barri. Per tant, el primer èxit va ser l’actuació coordinada entre Vimusa i la propietat per desallotjar el bloc”.

Quan estiguin a punt, els pisos es destinaran a les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sabadell. L’Ajuntament apunta que el bloc de pisos “havia estat objecte d’una ocupació conflictiva i portava més d’un any buit”.

En l’adquisició i rehabilitació de l’edifici del carrer d’Eduard Brossa s’han invertit 1,4 milions d’euros, finançats en un 94% a través de l’Institut Català de Finances. El bloc també compta amb 16 places d’aparcament. Els 14 pisos tenen entre 50 i 90 metres quadrats i s’hi ha fet una adequació global per recuperar l’habitabilitat de l’immoble. El cost del lloguer serà d’entre 390 i 600 euros al mes.

Farrés assegura que mitjançant el sistema de tanteig i retracte, i rehabilitant els habitatges, “aconseguim pisos on normalment no en podem tenir perquè no tenim terreny públic i, a més a més, a un preu molt més econòmic que si el comencéssim a fer des de zero”. Actualment, i comptant aquest edifici, l’Ajuntament disposa de 1.643 pisos de lloguer assequible.