Torna el torneig Memorial Manuel Luque-Alex Gallardo a Can Rull

Aquest cap de setmana, a la Zona Esportiva Municipal de Can Rull tindrà lloc la 13a edició del torneig Memorial Manuel Luque – Alex Gallardo. Organitzada pel CF Can Rull Rómulo Tronchoni, la competició composta per més de 200 jugadors benjamins comptarà amb la presència de grans clubs de tot l’estat, inclús alguns d’estrangers.

Amb 16 equips participants, els clubs sabadellencs del CE Mercantil i el CE Sabadell acompanyaran als dos benjamins del Can Rull RT com a representants de la ciutat. També comptarà amb la presència de grans clubs catalans: el FC Barcelona, l’RCD Espanyol, la UE Cornellà, el Girona FC, la UE Quart i l’EF Valls. De la resta de l’estat espanyol, Atlético de Madrid, Real Betis i Catarroja en seran els representants. També hi haurà presència d’equips francesos que donaran major internacionalitat al torneig amb l’ES Trinité de Lió, l’OL Rovenian i l’OIALIC FC, particularment curiós per ser un club japonès, però amb seu a París.

El president del Can Rull RT, Carlos Murciano, ha afirmat: “Cada any, els clubs acaben molt contents per l’experiència i sempre volen repetir. Això també ens serveix per donar visibilitat al club i tenir una bona fama dins dels clubs formatius de tot l’estat”. La regidora d’esports, Laura Reyes, ha destacat la importància d’una competició d’aquest caire: “El tràfic que genera organitzar un torneig d’aquestes característiques és molt positiu per la ciutat”.

Grups i horaris

Dissabte dia 3 de desembre a les 9:00 del matí donarà inici el torneig amb els partits de fase de grups. El sistema de competició es regirà per 4 grups de 4 equips. Els dos primers de cada grup es classifiquen per la fase eliminatòria (quarts, semifinals i final). Els 3rs i 4ts classificats de cada grup també jugaran un sistema d’eliminatòries en una fase de consolació. El guanyador es coneixerà després de la gran final que es disputarà el diumenge 4 a les 14:00 hores.

Els 4 grups estan formats per:

Grup 1: FC Barcelona, OIALIC FC, OL Rovenian i UE Quart.

Grup 2: RCD Espanyol, Girona FC, ES Trinité i CE Sabadell.

Grup 3: Real Betis, UE Cornellà, CE Mercantil i Can Rull RT “B”.

Grup 4: Atlético de Madrid, Catarroja, EF Valls i Can Rull RT “A”.