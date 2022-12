L’Astralpool estrena el caseller de punts a la Champions League

L’Astralpool Club Natació Sabadell va aconseguir el primer punt a la Champions League després d’un treballat punt davant l’Spandau 04 Berlin. Era una de les grans oportunitats que es presentava per als ‘nedadors’ per obtenir la primera victòria a Europa a la Finetwork Aquàtics de Can Llong davant un dels rivals més ‘assequibles’ del grup, però la remuntada es va quedar a mig camí.

Un parcial de 0 a 3, amb les dianes de Denis Strelezkij, Bilal Gbadamassi i Andrei Prioteasa, va posar el partit molt costerut per a l’Astralpool, que va obligar el tècnic Quim Colet a demanar temps mort per aturar el curtcircuit dels sabadellencs. Afortunadament, la reacció sabadellenca va ser convincent, per acabar el primer període amb un resultat de 2 a 4, gràcies a les dianes de Fran Valera i Bernat Sanahuja. Al segon assalt, la defensa de l’Astralpool es va convertir en el mur desitjat: parcial d’1 a 0, amb el gol del sabadellenc Sergi Cabanas, per continuar la remuntada després del descans llarg.

A la represa, les forces es van igualar, però el Club arribava al darrer període amb totes les opcions de victòria (6-6), després de tornar a guanyar el parcial per un ajustat 3 a 2, amb els gols ‘Kosta’ Averka i Fran Valera, en dues ocasions. El jugador bielorús i el martorellenc acabarien sent els màxims golejadors amb tres dianes. Tot obert a Can Llong en un període on el Club va dur la iniciativa fins a l’equador del quart, amb un Spandau que aprofitava les petites escletxes per forçar la igualada. Del 8 a 8 es va passar a un preocupant 8 a 9, obra de Marek Tkak. En el darrer minut, l’Astralpool no desaprofitaria l’home de més –acabaria amb un 50%– per situar el definitiu 9 a 9 gràcies al gol de ‘Kosta’ Averka.

Al final del partit, el tècnic Colet va mostrar el seu “orgull” cap als seus jugadors: Estic content amb l’equip. Estem al principi de la temporada i no hem d’oblidar que som un equip jove, que encara hem de guanyar experiència a la màxima competició de clubs d’Europa”.