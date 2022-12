La ronda Nord, sobre la taula en la reunió dels alcaldes del Vallès amb el conseller de Territori, Juli Fernàndez, ocupen bona part de l’actualitat sabadellenca aquest dijous.

És l’última carta. Els alcaldes del Vallès es reuneixen aquest dijous Juli Fernàndez per demanar-li que construeixi la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. La nova carretera connectaria les dues ciutats amb Castellar del Vallès i permetria enllaçar la comarca amb el Baix Llobregat nord –Sabadell i Martorell– en només vint minuts.

Si hi ha algú que necessita la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, és Ignasi Giménez (1979), alcalde de Castellar del Vallès i president del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Giménez ha parlat amb el Diari sobre l’actualitat i la importància de la infraestructura.

Aquest 1 de desembre es commemora el dia mundial de la lluita contra la sida. El cap de Malalties Infeccioses de l’hospital Taulí, Manel Cervantes, parla de la importància d’acabar amb l’estigma i treballar en la detecció precoç.

Ja hi ha proposta guanyadora per a dibuixar com serà l’espai que hi ha entre el passeig de Can Feu i la carretera de Molins de Rei, el passeig creat en soterrar els FGC.

Es compleixen dos anys de la mort de Víctor Nuño. Aquest jove de Castellar del Vallès, de 18 anys, va perdre la vida en un accident laboral, a causa de diferents negligències de l’empresa on treballava des de feia només 12 dies, Ferros Sabadell, dedicada al sector del metall. La família reclama que es faci justícia.