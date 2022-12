Àptima amplia les seves instal·lacions mèdiques a Sabadell amb 1.800 metres quadrats

La presència d’Àptima Centre Clínic a Sabadell s’ha incrementat oficialment des d’aquest dijous 1 de desembre, dia en què s’han inaugurat les noves instal·lacions del carrer de la Concepció, 5 (Centre). El nou espai compta amb 1.800 metres quadrats i amplia i unifica els serveis de ginecologia i especialitats mèdiques que fins ara es prestaven en dos espais diferents als carrers de la Concepció, 1, i Indústria, 45, respectivament.

El nou local disposa de molt més espai, la qual cosa permet incrementar els serveis que ofereix l’empresa i vol ser més conegut que pels de ginecologia, que li han donat renom històricament. Ginecologia es manté, però “ara disposem de totes les especialitats mèdiques”, destaca la cap del centre, Marta Cunillera, que a la inauguració ha estat acompanyada del president de Mútua Terrassa, Antoni Abad, ja que és d’on forma part Àptima, entre altres professionals. La remodelació del local on està ubicat el centre mèdic també ha comportat intervenir a la façana, la qual ha quedat en bona part -a l’alçada dels baixos on està situat- recoberta per làmines de fusta.

Urgències de 8 h a 20 h

Una de les grans novetats de la nova seu d’Àptima és que tindrà atenció continuada d’urgències de 8h a 20h, però les obres encara estan en marxa i es preveu que el servei pugui entrar en funcionament cap al primer trimestre de l’any que ve. Les urgències que es podran atendre seran les de nivell 4 i 5 (les que no suposen un risc vital), com trencar-se un braç o tenir febre alta, per exemple.

Al local 1 del carrer de la Indústria s’hi mantindrà l’atenció oftalmològica del Dr. Llonch. El local 2 es mantindrà tancat a l’espera de decidir quin servei s’hi presta.