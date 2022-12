Generalitat i Sabadell, d’acord a allargar la ronda Oest fins a Castellar

Una de freda i una de calenta. La primera reunió entre el conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernàndez, i els alcaldes del Vallès ha deixat dos grans titulars: el Govern de la Generalitat, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sabadell estan d’acord a allargar la ronda Oest fins a la carretera de Castellar, però, en canvi, es mantenen les discrepàncies per connectar les dues capitals vallesanes amb una nova carretera.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, han mostrat sintonia amb el conseller. Coincideixen a perllongar la ronda Oest de Sabadell, la carretera que avui acaba en una gasolinera a Can Deu, fins a la carretera de Castellar (B-124). Una obra que serviria per connectar la població veïna amb l’autovia C-58 sense necessitat de passar per la Gran Via.

“Coincidim a connectar Castellar i la ronda Oest de Sabadell, però en la connexió entre Sabadell i Terrassa no estem d’acord”, ha remarcat el conseller Fernàndez, que també proposa fer millores en les infraestructures existents, com l’N-150. “Pot ser una via per arribar a un acord i treballarem perquè sigui una realitat”, ha assegurat l’alcaldessa Farrés després de la trobada. “Qualsevol inversió serà benvinguda“, ha remarcat.

Les propostes, situades sobre el mapa de forma orientativa:

Farrés no es desdiu: també vol la ronda Nord de Sabadell i Terrassa

La connexió entre la ronda Oest i la carretera de Castellar –un quilòmetre de carretera nova– ja solucionaria la congestió de la Gran Via sabadellenca. Segons els càlculs municipals, el desviament de trànsit per eliminar 20.000 vehicles que passen avui per la carretera urbana.

No obstant això, l’alcaldessa no es desdiu del seu suport a la ronda Nord de Sabadell i de Terrassa, que hauria de connectar les dues ciutats pel nord, des del Quart Cinturó fins a la ronda Oest. “He reclamat una vegada més la Ronda Nord i que se sumi a l’acord que ja hi ha al territori per fer-la possible“, exposa Farrés. Ha qualificat la carretera com una “infraestructura de país”, “bàsica per al teixit productiu” i per a la ciutadania de Sabadell i comarca. “Continuarem lluitant”.

Ballart no assisteix a la reunió

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, no ha participat en la reunió. Segons expliquen fonts de l’Ajuntament egarenc, Ballart ha abandonat la seu del Consell Comarcal perquè s’ha iniciat la signatura del llibre d’honor quan encara no estava present i “l’han tingut vint minuts esperant”. Altres fonts, com el mateix Consell Comarcal, asseguren que Ballart hi estava convidat. “Des de l’estima que li tinc, crec que s’equivoca. Estem representant els nostres ajuntaments, no podem perdre l’oportunitat de parlar amb el conseller”, ha exposat el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez.