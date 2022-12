És l’última carta. Els alcaldes del Vallès es reuneixen avui amb el conseller de Territori, Juli Fernàndez, per demanar-li que construeixi la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. La nova carretera connectaria les dues ciutats amb Castellar del Vallès i permetria enllaçar la comarca amb el Baix Llobregat nord –Sabadell i Martorell– en només vint minuts. En clau sabadellenca, la ronda suposaria desviar 20.000 cotxes de la Gran Via, avui al llindar del col·lapse.

La infraestructura té el suport d’una llarga llista d’institucions: el Govern de l’Estat, el Parlament de Catalunya, l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, el Consell Comarcal del Vallès i els ajuntaments de Terrassa, Sabadell i Castellar. També compta amb el suport de les entitats empresarials. El consens, però, no és total. Falta el Govern de la Generalitat, que s’hi oposa frontalment.

Amb motiu de la trobada, el D.S. ha reunit els alcaldes de Sabadell i de Terrassa, Marta Farrés i Jordi Ballart. Des de la Gran Via, fan una petició conjunta: s’ha de recuperar l’acord que es va estar a punt de signar el juny passat. Aleshores, segons va comunicar la ministra Raquel Sánchez, es va establir que l’Estat cedia els diners per fer la ronda Nord i que la Generalitat s’encarregava de definir el traçat i de construir-la. L’acord va quedar frustrat per la retirada del Govern català a l’últim moment.

“Li demanem recuperar l’acord. Mai havia existit tant consens i potser en un futur no tornarà a passar”, exposa Ballart. “Algunes infraestructures no es fan perquè no hi ha diners. En aquest cas els tenim! Doncs agafem-los!”, remarca Farrés, que recorda: “Hem fet tot el que se’ns ha demanat: hem aconseguit que la Generalitat executi l’obra amb la inversió de l’Estat i ara ens tanquen la porta als nassos…”.

El conseller Fernàndez està convençut que la ronda Nord de Sabadell i Terrassa és la continuació encoberta del Quart Cinturó i, a canvi, proposa allargar la ronda Oest fins a Castellar. Aquesta opció “no té sentit” per als alcaldes, perquè no resol tots els problemes de mobilitat.

Disputa per cinc quilòmetres d’obra

L’obra, d’uns cinc quilòmetres, es veu com la solució per resoldre tres demandes històriques: a Sabadell, es desviaria trànsit de la Gran Via, una actuació que beneficiaria a 53.000 veïns que viuen a tocar de la carretera urbana –un 25,1% de la població–. Hi hauria un accés directe fins a la C-58 des de Castellar sense passar per la ciutat, i Terrassa deixaria de tenir una autovia acabada en el no-res.

La ronda Nord encara no té un traçat definit, però se sap que enllaçaria la rotonda de Terrassa on avui acaba de forma abrupta el Quart Cinturó amb la carretera de Castellar, envoltaria el nord del Reial Club de Golf el Prat, enllaçant amb la ronda Oest de Sabadell i, mitjançant un túnel, connectaria amb la carretera de Castellar.

Aquest mapa situa, de forma orientativa, les propostes polítiques:

Si la ronda no es construeix, els alcaldes temen el pitjor: “La ciutat estarà més col·lapsada i perdrem l’oportunitat de transformar la Gran Via”, exposa Farrés. Ballart encara és més taxatiu: “Si no ho fan, que tanquin la part del Quart Cinturó que està feta a Terrassa. No fa la funció de ronda i quan s’obri el tram d’Abrera a Terrassa, podria saturar la ciutat”.

“Anar en tren de Sabadell a Terrassa són dues zones”

Amb l’arribada de la T-Mobilitat, el sistema de zones en el transport públic no ha canviat. Encara s’ha de pagar dues zones per anar de Sabadell a Terrassa, i tres de Terrassa a Barcelona. “Esperem que s’acabi aviat aquest greuge”, exposa Ballart.

A l’agenda del Govern de la Generalitat hi ha una clara prioritat, la Línia Orbital Ferroviària, en comptes de la nova ronda al Vallès. La construcció d’aquesta via nova és complexa i l’objectiu és començar pel tram Terrassa-Sabadell-Granollers. “No és una cosa o l’altra, són totes dues”, remarca Farrés, que creu que es poden abordar les dues infraestructures.

Fotografies: Víctor Castillo