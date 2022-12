ERC Sabadell ha impulsat una campanya per incentivar el sufragi dels estrangers a les properes eleccions municipals. Es tracta que aquestes persones “puguin exercir el seu dret a vot”, ha expressat el portaveu de la formació, Gabriel Fernàndez. La finalitat és que el partit ajudi en aquest procés, perquè tal com ha dit “també paguen impostos” i ha habilitat un assessorament telefònic i a través del correu electrònic.

Fernàndez ha explicat que a la ciutat hi ha unes 10.000 persones i que per tal de dipositar la butlleta a l’urna han de fer un tràmit “per inscriure’s al cens”, fixat entre l’1 de desembre i el 15 de gener amb cita prèvia, cosa que “condiciona la seva participació”. Tot plegat, “dificultats”, ha resumit. També ha criticat que l’Ajuntament de Sabadell “no hagi fet cap campanya informativa”, igual que han fet altres consistoris com el barceloní, ha exemplificat. Ha reclamat que s’ampliï aquest calendari tancat, més enllà dels 45 dies establerts, i que s’elimini la cita prèvia.

Ara per ara, tal com ha detallat, hi ha 13 països (Noruega, Regne Unit, Equador, Nova Zelanda, Bolívia, Colòmbia, Xile, Perú, Paraguai, Islàndia, Cap Verd, Trinidad i Tobago i Corea del Sud), gràcies a un conveni amb l’Estat, que els seus ciutadans poden votar -si compleixen alguns requisits com, per exemple, haver residit cinc anys a Espanya-.