Tocava passar a la pràctica i els graduats en disseny de l’ESDi de Sabadell no van decebre. La Casa Capell, a Barcelona, va acollir la desfilada Degree Fashion Show, un esdeveniment anual en què els estudiants de moda de la universitat presenten els seus projectes finals. Sota el títol Reivindicant l’Expressió, es van presentar una dotzena de col·leccions, entre les quals es van premiar les tres millors, dels dissenyadors Javier Guijarro, Júlia Soler i Montserrat Segués.

Les col·leccions dels graduats van reivindicar “la capacitat de la moda de remoure i de qüestionar el món” o van plasmar en peces “qüestions d’interès, de preocupació o de commoció”. Per exemple, estaven inspirades en la noció de saviesa, la memòria d’un lloc que ja no és i la seva transformació, la resiliència, la temporalitat de l’ésser humà, la llibertat sexual, la masculinitat hegemònica, el tèxtil cultural i generador de sentit de pertinença o la noció del mal”.

La desfilada va constar de cinc looks per dissenyador, entre els quals trobem propostes de tot tipus: peces exteriors amb grans volums, sastreria genderless, delicades peces llenceres i, inclús, un transgressor total look inspirat en el BDSM en pell tenyida simulant taques de sang.

Javier Guijarro, ‘Coupé’ – Premi a la millor col·lecció de moda

Coupé està inspirada en la tendència de pensar més en allò que ja ha passat que en el que està per passar. És el resultat de traslladar a la moda una reflexió sobre com, al llarg de la nostra vida, les nostres experiències es converteixen en records i en alguna cosa que portem i arrosseguem amb nosaltres simplement per a poder explicar qui som. La col·lecció volia transmetre que, “al cap i a la fi, aquest bagatge és l’única cosa que podem contar de nosaltres mateixos i és la raó per la qual sempre acabem mirant cap enrere”.

Júlia Soler, ‘ZEZN’ – Accèssit

Extraient informació de testimoniatges reals, Júlia Soler basa aquest conjunt de peces en com el servei militar obligatori pot afectar negativament la ment. Fonamentada en el comportament humà i en aspectes negatius de la psicologia, ZEZN és una ‘col·lecció càpsula’ que reflecteix trastorns mentals que exterioritzem quan estem envoltats d’una situació angoixant o incòmoda. La col·lecció expressa aquestes emocions: volums, caputxes i peces que cobreixen la cara, abrics oversize i teixits que a la vista poden semblar molestos.

Montserrat Segués, ‘Akelarre’ – Accèssit

La col·lecció plasma la idea de bruixa contemporània, en la qual cadascun dels looks dona lloc a generar la idea d’Akelarre. Les peces treballen la sobreposició de capes. Les capes representen les diferents històries i dones que ens han precedit i que formen part de nosaltres, ja que les dones del segle XXI som el resultat de totes les dones que ens han precedit.

El jurat que va atorgar els premis estava format per Marta Coca, directora de la 080 Barcelona Fashion, l’editor de moda de Metal Magazine David Alarcón, l’estilista i professor de l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda EATM by ESDi Sergio Serrano, la dissenyadora de moda i alumni d’ESDi Maria Roch, i la dissenyadora de barrets i professora d’ESDi Andrea Viêntëc.

L’empresa de teixits Gratacós va premiar als dissenyadors d’aquestes tres col·leccions amb lots de teixits, mentre que ESDi va concedir a Javier una beca per a cursar el Màster en Estilisme, Imatge i Comunicació de Moda o el seu Màster en Gestió de la Indústria de la Moda [Sostenible, Ètica i Responsable]. També van presentar les seves col·leccions Laura Villar, Encarni Espejo, Andrea Moreno, Núria Compte, Andrea Mansilla, Eric González, Marta Nolla, Laura Ibáñez i Pablo Serrano.