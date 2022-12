Sabadell supera els 1.640 pisos públics de VIMUSA i l’empresa mixta SBD Lloguer Social, habitatges destinats al lloguer protegit (1.069), a l’emergència social (241) o a la gent gran (302), principalment. La incorporació “immediata” de 14 noves llars del carrer d’Eduard Brossa (la Creu de Barberà) engreixa la borsa d’habitatge de protecció oficial municipal. “En el que portem de mandat hem passat de 964 habitatges gestionats per VIMUSA a 1.040 gràcies a la compra d’un centenar d’habitatges mitjançant el tanteig i retracte”, ha destacat Eloi Cortés, regidor d’Habitatge.

El responsable municipal sosté que “cal lideratge municipal per fer Sabadell una ciutat referent en matèria d’habitatge; recursos, nosaltres hem invertit 9 milions a comprar i rehabilitar pisos i calen aliances”. On estan ubicades aquestes promocions? Hi ha tres complexos de gent gran Sant Oleguer, via Alexandra i al Parc Central del Vallès. Pel que fa als habitatges de protecció oficial (HPO), es troben a Can Llong, Can Deu, Roureda, Can Puiggener, Ca n’Oriac, la Creu Alta, el Poblenou, Cifuentes, Espronceda i la Creu de Barberà.

Sabadell és una de les quinze ciutats de l’Estat amb més de 150.000 habitants amb més parc públic, i també una de les primeres de Catalunya. Ara bé, les promocions públiques suposen només el 2% del total i les dificultats per accedir al mercat hi són.

Segons el portal Idealista, el preu de mercat del lloguer és de 10,5 euros el metre quadrat de mitjana, amb dades del novembre de 2022. Un 5,4% més que l’any anterior. Segons dades de l’Incasòl, el tercer trimestre del 2022, a Sabadell, es paga un preu de 692,99 euros mensuals. “Els pisos d’Eduard Brossa estan un 56,53% per sota del preu del seu entorn”.

Els nous pisos adquirits

La compra del nou edifici va tenir lloc l’any 2021, era un immoble que havia estat objecte “d’una ocupació conflictiva” i “feia més d’un any que estava buit”.

En l’adquisició i rehabilitació de l’edifici, que compta també amb 16 places d’aparcament, s’han invertit 1,4 milions d’euros, finançats en un 94% a través de l’Institut Català de Finances (ICF).

Més pisos projectats

L’Ajuntament de Sabadell va preveure la construcció de 528 habitatges – 8 promocions– de lloguer social a la ciutat. “Els primers 53 s’entregaran a principis del 2023 i començaran promocions de Can Gambús i la Roureda”, ha assenyalat Cortés.

La planificació de les promocions del carrer de Francesc Layret i carretera de Barcelona, ara en fase final de construcció, les van planificar l’anterior equip de govern, tot i que es van acabar licitant més endavant.