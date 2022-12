Una manada de jutges

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

La memòria és molt dèbil. Com tothom sap, cinc cràpules van violar brutalment una noia de 18 anys el 7 de juliol del 2016 a Pamplona. Segons el fiscal, la van envoltar, li van llevar la roba interior, la van obligar a fer fel·lacions als cinc i la van penetrar analment i vaginalment sense preservatiu. A més, la van gravar i van fer fotografies amb el mòbil. Van escriure després “follándonos a una los cinco” o “puta pasada de viaje”. El magistrat Ricardo González, un carca sense ànima, volia deixar en llibertat els acusats. En el judici va dir dirigint-se a la víctima: “En cualquier caso, daño, dolor durante ese episodio ha quedado claro que no sintió usted”. El tipus va veure “jolgorio y regocijo en todos ellos”. És més, hi va veure que les “expresiones y sonidos que emite es excitación sexual”.

El president del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, afirma que les protestes feministes són una “turba enfervorecida” i que estaven “instigadas por movimientos antisistema”. El tribunal els deixa en llibertat, amb una fiança de només 6.000 euros. Tenia raó la ministra de Justícia Dolores Delgado, quan va dir que “el que fa falta són reformes mentals”. El Tribunal Superior de Justícia de Navarra confirma la tènue sentència. Els violadors no entren a la presó. El Tribunal Suprem ho arregla una mica al final. Això sí, el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, va dir: “Los responsables públicos que critican al tribunal de la Manada pueden comprometer gravemente el sistema de Justicia”.

D’aquesta barbaritat judicial surt l’actual llei. Alguns diuen que han anat massa ràpid. Des del 2016 han passat sis anys. Molt ràpids? A veure si ens entenem, en un país amb jutges demòcrates i humanistes no hauria calgut fer-la. Es va fer perquè hi ha jutges d’extrema dreta masclistes fins a la medul·la. I ara quan han vist que els redueixen la possibilitat d’exonerar violadors, se salten la nova llei pel folre i rebaixen les penes d’alguns violadors. Hi ha una manada de jutges. Per què ho fan? Perquè són neofeixistes i volen fer caure el govern. Que ningú busqui errors a la llei. Quan hi ha jutges que veuen gaudi en una violació i Lesmes hi dona suport, és que el problema no són les lleis, sinó els jutges.

A més, aquests jutges critiquen el Congreso i el Senado per fer les lleis que no els agraden. Amenacen, criden i fan declaracions. En un país democràtic, els Parlaments fan les lleis i els jutges les apliquen. Aquí, des que el Tribunal Constitucional va esmenar el Congreso i el Senado el 2010, ja res no és democràtic. El sistema judicial espanyol és per cooptació. Uns fills de jutges es preparen les oposicions pagant amb diner negre els jutges de la cúpula i així aconsegueixen entrar-hi. Cultura de la violació és responsabilitzar la víctima de la violació. Això és el que l’extrema dreta del PP fa en les campanyes publicitàries de Madrid i Galícia: “Vigila tu copa, mujer” o “Se viste con las mallas de deporte. Va a correr por la noche. No debería pasar, pero pasa”. Que ningú us expliqui més sopars de duro. Irene Montero en aquest cas té tota la raó.