Obres per millorar la seguretat entorn de 16 centres educatius de Sabadell

Llum verda a fer obres per millorar la seguretat i la senyalització de 16 centres educatius. Amb un pressupost de 548.000 euros, l’Ajuntament de Sabadell ha licitat les actuacions per a l’eixamplament de voreres, la instal·lació d’elements per reduir la velocitat i i la millora de la senyalització als voltants de 16 escoles bressol, escoles i instituts.

Els centres educatius a l’entorn dels quals s’actuarà seran les escoles bressol municipals Vapor Buxeda Nou i Arraona; les escoles Estel, Joanot Alisanda, Miquel Martí i Pol, Can Llong, Gaudí, Mas Boadella, Virolet, Can Rull, Xaloc, Ramar 1 i Vedruna Immaculada i els col·legis Servator, Bertran i Jaume Viladoms.

Així mateix, dins aquest projecte, s’instal·laran elements de reducció de la velocitat i es faran tasques de pintura i senyalització a les avingudes de Pablo Iglesias, Andreu Nin i Estrasburg, a la Via Alexandra i als carrers de Puig de la Creu, Armand Obiols, Andreu Nin i Joanot Martorell.

Un milió d’euros per millorar els entorns escolars

A banda d’aquestes actuacions per a senyalitzar les zones properes a tots els centres educatius, hi ha previstes altres accions per millorar els entorns escolars. En total, l’Ajuntament destinarà més d’1 milió d’euros a accions per aconseguir una mobilitat més segura als entorns de totes les escoles de la ciutat.

Així, es destinaran més de 400.000 euros a la remodelació dels entorns de les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume. També s’invertiran 100.000 euros en la millora de la senyalització a 92 centres escolars. Aquestes actuacions són projectes EDUSI i estan cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

En la línia de millorar els entorns escolars, l’Ajuntament també ha renovat l’entorn i els accessos de l’Escola Pau Casal per tal de fer-los més còmodes i segurs. El projecte que s’ha portat a terme als voltants del centre educatiu ha comptat amb 591.252 euros.

A més, s’ha transformat el carrer de la Indústria en un nou espai de prioritat per a vianants. La renovació ha fet possible una mobilitat escolar més sostenible i més segura per un espai més verd i naturalitzat. El resultat són més de 2.000 m2 d’espai per a vianants al carrer de la Indústria. En aquest projecte s’han invertit 742.933 euros.