L’alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha afirmat que l’accident ferroviari que ha tingut lloc al municipi aquest dimecres és un fet “greu i sorprenent”. En declaracions des de l’estació de Montcada i Reixac-Manresa, Campos ha retret a Renfe que aquesta estació està pendent de remodelar, juntament amb una altra de les cinc que hi ha al municipi.

A més, ha afegit que cap de les dues tenen accessibilitat i ha instat Renfe a seure a la taula per parlar del nou projecte. D’altra banda, ha agraït la tasca als serveis d’emergència que han actuat en l’accident per la “ràpida coordinació”. “Sortosament el 155 ferits han estat lleus i no hem de lamentar cap ferit greu però cal posar sobre la taula que és un fet greu i sorprenent, esperarem a la investigació”, ha declarat.

La Generalitat obrirà un expedient informatiu

Per la seva part, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha anunciat que la Generalitat obrirà un expedient informatiu després de l’accident. Fernández ha ofert la Generalitat “com a part de la solució” per millorar el servei ferroviari i evitar “incidències”.

El conseller ha expressat el seu suport als passatgers que s’han vist afectats per l’accident, fins a 155 persones, de les quals més d’una trentena han estat traslladades en centres hospitalaris i sanitaris tot i que cap d’elles de gravetat.

Diverses figures de la política catalana s’han pronunciat després del succés, desitjant una ràpida recuperació als ferits. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciat les “moltes mancances” de la línia de Rodalies R4, traslladant un missatge de suport als ferits. A més, ha lamentat que l’R4 és una infraestructura on “plou sobre mullat”: “Pateix retards en els horaris, una manca d’inversió i ara també aquest accident”, ha apuntat.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat que els trens són “funcionen bé” i ha demanat no barrejar l’accident que s’ha produït aquest matí amb la situació general de Rodalies i les inversions del govern espanyol.

“En un dia com avui hem de ser seriosos, no barrejar. El que s’ha produït avui és un accident, un episodi puntual que no té res a veure amb les obres i inversions que estem fent per millorar el servei”, ha dit Sánchez. La ministra ha explicat que s’ha produït una col·lisió entre un tren aturat i un altre que estava fent la maniobra de frenada amb marxa a la vista, que es fa freqüentment en aquesta i en altres estacions. Segons ella, és una maniobra “segura”.