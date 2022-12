Els Mossos d’Esquadra han detingut in fraganti dos homes especialitzats en robatoris amb força a domicilis. Els agents els atribueixen sis robatoris a Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sabadell i Terrassa.

Detenim in fraganti dos homes especialitzats en robatoris amb força a domicilis que van sostreure objectes i diners per valor de 29.000€. Actuaven al Baix Llobregat i al Vallès Occidental i camuflaven les eines per forçar les portes a barres de pa 🔗 https://t.co/iLZmwCZ5fd pic.twitter.com/FJCWjxvrCV — Mossos (@mossos) December 7, 2022

Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, els dos homes haurien sostret objectes i diners per valor de 29.000 euros i operaven sempre de la mateixa manera: passejaven pel barri durant el matí com si fossin veïns de la zona i compraven barres de pa on camuflaven les eines necessàries per forçar els domicilis.

Un intent de robatori frustrat

Els Mossos van identificar la parella gràcies a un intent de robatori frustrat. Els investigadors van localitzar un vehicle que, just després d’un assalt a una casa de Sant Feliu de Llobregat, es trobava a la zona i realitzava moviments anòmals. També van tenir coneixement que deu dies després es va produir un robatori en grau de temptativa a un domicili al mateix carrer, però els autors no van poder consumar el robatori perquè havien estat sorpresos per un testimoni i van fugir.

Aquest fet va permetre acotar la possible identitat dels autors. Els usuaris del vehicle eren dues persones que no tenien antecedents policials, tot i que presumptament es desplaçaven per diverses ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona amb l’objectiu de cometre robatoris de les mateixes característiques.

Un cop van passar a disposició judicial se’ls va decretar l’ingrés a presó.