La Coordinadora de Músics de Sabadell: 25 anys reivindicant la música en viu

La Coordinadora de Músics de Sabadell ha celebrat aquest dissabte el seu 25è aniversari. La cita ha arrencat de bon matí a la plaça Doctor Robert, on el col·lectiu ha realitzat un acte de protesta reivindicant espais dignes per la música en viu. I és que, un quart de segle després de la seva creació, la Coordinadora, continua trobant-se a “la casella de sortida”. Així ho ha explicat el seu president, Carlos Puig, qui ha reclamat més locals públics: “Ens costa trobar espais públics on actuar. Som una ciutat de més de 200.000 habitants on hi ha sales per dansa o circ, però molt poques per la música”.

Manca de suports

Nascuda el 1997, la Coordinadora es va crear per donar resposta al malestar dels músics i aconseguir més espais. No obstant això, encara no ha pogut complir els seus objectius inicials. Segons Puig, un dels principals motius ha estat la manca de voluntat política: “hi ha ciutats veïnes amb menys població, però amb major inversió i infraestructures musicals, aquí, en canvi, ens costa avançar i el panorama actual no ens acaba d’agradar”.

Espais que es perden

Des de la Coordinadora han afirmat també que, amb el pas dels anys, la ciutat ha anat perdent locals musicals. “Abans teníem espais com el Griffin o La República per exemple. Els canvis en l’administració, les llicències i la burocràcia han afectat molt”. Per Puig una de les principals problemàtiques és el model de ciutat: “Des de fa molts anys s’ha apostat i invertit més pel teatre; per tant, és difícil que altres entitats que venim de la cultura popular ens hi puguem sumar. Cal voluntat perquè la situació canviï”.

Aniversari amb pont

Un dels aspectes curiosos de la celebració ha estat la data. Ja que, en caure al mig d’un pont festiu molts sabadellencs han aprofitat per sortir de la ciutat. Puig ha explicat els motius: “Ens hauria agradat un altre dia, però per manca d’espais i pressupost l’únic lloc que ens han ofert des de cultura ha estat l’Estruch i en aquesta data”.

Jornada de música popular

Els actes del dia s’han iniciat amb la lectura d’un manifest, seguit d’una actuació de Bruixes del Nord. Tot seguit, un camió amb música ha liderat una marxa musical fins a la plaça de la Creu Alta. Allà, s’hi han celebrat concerts una botifarrada. A la tarda els actes s’han traslladat dins l’Estruch.