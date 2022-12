Juanmi Carrión, gol agredolç i Sergi Garcia es veu capacitat per sentir-se “important”

Gran gol… anecdòtic. Així passarà a la història la primera diana de Juanmi Carrión com a jugador arlequinat. El seu llançament ha estat espectacular i ha servit per mantenir esperances de puntuar fins al definitiu 3-1. Com a curiositat, el mateix cap de setmana el seu germà José Maria també marcava amb el Xerez Deportivo, en el seu cas el gol de la victòria al camp del Sevilla At. d’Antonio Hidalgo (1-2). “La meva mare està molt content per tots dos, però la meva alegria no és completa perquè hem perdut”, explicava el lateral esquerre.

Juanmi considera que “hem fet una bona primera part, però a partir de l’errada de l’1-0, el partit s’ha obert i hem donat massa facilitats en els altres dos gols. Són accions que només s’expliquen per la falta de concentració. Això es paga molt car en aquesta categoria cal millorar-ho”.

Admet que la situació s’ha complicat, però vol ser optimista: “l’objectiu continua sent la permanència, els 46/48 punts. Ara hem d’anar a Pamplona a sumar de tres i després de Nadal venir amb les piles ben carregades”.

SERGI GARCIA

El sabadellenc ha tornat a ser titular, dins de la rotació gegantina de Gabri Garcia. “Si esperàvem tants canvis? El míster ja havia avisat perquè els jugadors habitualment titulars acumulaven molts minuts. Penso que els que hem sortit d’inici hem estat bé. Hem demostrat que tots estem preparats i els que portaven més temps sense jugar han rendit a un bon nivell. La primera part ha estat molt seriosa. Hem estat bé fins al minut 55”.

Sergi Garcia es refereix al fatídic minut de l’errada de l’1-0. “Ens ha fet molt de mal. En tots els gols encaixats hem donat massa facilitats. Potser és un problema d’intensitat, però ens costa molt car”.

A títol personal, s’ha mostrat “satisfet” amb les seves últimes aparicions. “Vaig parlar amb el míster i em va dir que estava treballant bé i arribarien les oportunitats. Després de tres partits sense intervenir, estic content amb la meva aportació. Vull ser important a l’equip i penso que tinc capacitat per ser-ho. Més pressió? M’agrada sentir-me estimat per l’afició i tinc moltes ganes de fer-ho bé”.

La reacció de l’equip s’ha de produir de manera imminent: “Crec que la situació no és el reflex del joc de l’equip, però l’estadística és clara i ens penalitzen els errors puntuals. Hem de millorar”.