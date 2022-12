El Departament de Salut arxivarà els expedients sancionadors i retornarà les multes que ja s’hagin abonat per saltar-se el segon estat d’alarma de la pandèmia de la covid-19, que el Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar. Segons ha avançat ‘NacioDigital’, el conseller de Salut, Manel Balcells, va firmar el 5 de desembre una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) per revocar determinades sancions imposades arran del segon estat d’alarma, del 25 d’octubre del 2020 al 9 de maig del 2021, i posar en marxa el tràmit per a la devolució de les multes abonades. El Departament de Salut calcula que haurà de gestionar la devolució d’uns 10.550 expedients sancionadors, han indicat fonts de la conselleria a l’ACN.

Les persones que van abonar sancions al Departament de Salut per incomplir les mesures sanitàries del segon estat d’alarma poden demanar la devolució de l’import. Això inclou les sancions per infraccions corresponents als confinaments territorials; el toc de queda; les limitacions al dret de reunió i al dret de culte.

Formulari de Salut

Per fer efectiva la devolució, les persones interessades han de comunicar les dades bancàries a través d’un formulari que Salut posa a disposició a través de la web de tràmits de la Generalitat. L’ingrés no serà automàtic, sinó que es farà una vegada l’administració hagi verificat que es compleixen els requisits per al retorn de l’import.

El TC va declarar inconstitucional el segon estat d’alarma, però no va resoldre que s’haguessin de tornar les multes, com havia passat en l’anul·lació del primer, sinó que ho va deixar en mans dels jutjats ordinaris. En la resolució del DOGC, Salut entén que el Suprem ha establert una jurisprudència i que entén nul·les les disposicions sanitàries impugnades. La resolució recull que, arran d’aquestes sentències, diverses administracions públiques havien procedit a revocar les sancions, com ara fa Salut.

Pel que fa al primer estat d’alarma, que el TC també va declarar inconstitucional, es van arribar a cobrar unes 24.000 multes i l’import susceptible de ser tornat són uns 4,7 milions d’euros, segons dades del Departament d’Interior facilitades a l’ACN.