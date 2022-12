Sortir de la zona de descens, el desig nadalenc del Centre d’Esports Sabadell

Intensa jornada. El Centre d’Esports Sabadell ha celebrat la tradicional trobada nadalenca que ha reunit representants del Consell d’Administració, Consell consultiu, plantilla i cos tècnic, treballadors i comissions del club, patrocinadors i mitjans de comunicació. El desig a l’hora del brindis ha estat viure el Nadal fora de la zona de descens. Per això serà necessari guanyar l’últim partit de l’any a Tajonar diumenge que ve davant el filial de l’Osasuna i combinar-se amb resultats d’altres equips implicats.

Abans de la trobada al local La Diosa de la nostra ciutat, dos grups de jugadors i tècnics s’han repartit pels hospitals Taulí Sabadell i Hospital Universitari General de Catalunya a Sant Cugat per repartir joguines als nens i nenes que aquests dies estan hospitalitzats. S’han pogut veure escenes força emotives i gratificants.

El president Esteve Calzada ha arribat a la cita amb una mica de retard perquè venia de Doha (Qatar) i els vols no han complert els horaris previstos. S’ha mostrat confiat a poder revertir l’actual situació i aixecar el vol, donant suport al cos tècnic i també la direcció esportiva ara encapçalada per Jaume Milà davant l’obligada absència de Gerard Escoda. També s’ha pogut veure una reunió entre Calzada i el conseller responsable de l’àrea esportiva, Àxel Torres, segurament per analitzar la situació i plantejar-se la possibilitat d’algun moviment en l’imminent mercat d’hivern.

Pendents del futur

Tot això, però, està molt condicionat al possible canvi accionarial del club. De moment, es manté un hermetisme absolut sobre les negociacions amb el presumpte grup nord-americà que es podria fer amb la majoria de les accions. Recordem que en la Junta General i Extraordinària del 30 de desembre es planteja una ampliació de capital de 3,6 milions com a màxim amb els títols a 5.000 euros i el capital social reduït a zero. Una porta oberta a aquest nou escenari accionarial que també podria afectar a la parcel·la esportiva. En qualsevol cas, caldrà esperar que fructifiqui l’operació.

Ara mateix la principal preocupació és la realitat de la classificació. Després de fer un ‘5 de 21’, s’ha de canviar la dinàmica el més aviat millor. La primera oportunitat serà a Tajonar contra Osasuna Promesas en l’últim duel del 2022. “Espero que ens doneu una gran alegria”, va dir Esteve Calzada als jugadors en les seves úniques paraules de l’acte.