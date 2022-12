La periodista i escriptora sabadellenca Gemma Ruiz ha guanyat el 63è Premi Sant Jordi amb la novel·la ‘Les nostres mares’, un homenatge a les dones nascudes als anys 50. El guardó s’ha entregat en la 72a Nit de Santa Llúcia d’Òmnium Cultural, que s’ha celebrat aquest dimarts al TNC.

‘Les nostres mares’ és un homenatge a la generació de dones nascudes als anys 50, enmig de la dictadura franquista. Aquesta història “feliçment feminista” es narra a través de 10 personatges que representen diverses generacions, orígens i classes socials. L’autora d’’Argelagues’ i ‘Ca la Wenling’ viatja des de l’actualitat als anys de joventut de les protagonistes.

Feia 19 anys que una dona no guanyava el Premi Sant Jordi. La darrera, l’escriptora Carme Riera.

‘Les nostres mares’ arribarà a les llibreres al febrer del 2023 de la mà de Proa. El 63è Premi Sant Jordi, convocat per Òmnium Cultural, té una dotació de 60.000 euros i s’hi han presentat 40 obres.

Entrega de premis

Al llarg de la vetllada, s’ha lliurat el 25è Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions a Marc Vintró per ‘Unes ganes salvatges de cridar’; el 64è Premi Carles Riba de poesia a Jordi Llavina per ‘Un llum que crema’, i el 49è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil a Gerard Guix per ‘Un far a la fi del món’. En aquesta edició dels guardons, el 60è Premi Josep M. Folch i Torres de novel·les per a nois i noies ha quedat desert.