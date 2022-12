Una vuitantena de persones han passat la nit a les gestions acadèmiques i les oficines del deganat de les facultats de Ciències i Biociències i d’Educació del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de Cerdanyola del Vallès. L’Assemblea d’Alumnes i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) van ocupar els espais dimarts al matí per reclamar als centres que avancin en la planificació per fer possible la implantació de l’avaluació única i aplicar el que el Consell de Govern va aprovar el 2 de juny. Els col·lectius apunten que tret de Lletres, la resta de facultats no han posat fil a l’agulla per fer els plans específics, i reclamen poder-ne ser partícips. La universitat manté que tenen fins el maig per elaborar-los.

Els joves van accedir al les oficines dimarts al matí i van traslladar als deganats la voluntatd’abordar el que consideren una necessitat per garantir l’accés a una avaluació justa per a tota la comunitat d’alumnes. “De moment no tenim la seguretat que el pugui implementar l’avaluació única el curs vinent”, denuncia Marta Daviu, portaveu del SEPC.

Consulta sobre l’avaluació única

El col·lectiu va impulsar el novembre de l’any passat una consulta en què es van comptabilitzar uns 8.000 vots, “xifra de participació que mai abans s’havia aconseguit”, destaca Daviu. En ella es demanava als alumnes si voldrien poder optar a l’avaluació única, una opció majoritària en el recompte, que es va traslladar en forma d’aprovació al Consell de Govern de la UAB el 2 de juny passat, fet que el col·lectiu considera “una victòria”.

“Sabíem que quedaria en paper mullat, però, fins que els deganats no ho impulsessin a cada facultat”, diu Daviu. De fet, cada centre ha de treballar amb cada estudi i en cada assignatura la manera com es pot aplicar el criteri, ja sigui a través d’un examen únic sense assistència, examen amb treball, treball final o alguna fórmula similar.

Per aquest motiu reclamen als deganats que “siguin valents” i facin els passos necessaris per fer-ho possible. De fet, la majoria de les facultats, asseguren, no han avançat en aquest aspecte, tret de la de Filosifia i Lletres, que ha començat a abordar el tema a la junta de facultat.

El col·lectiu assegura que no es mouran del lloc fins que els deganats no els escoltin i, entre d’altres, els permetin participar en el procés per determinar els criteris, donat que van ser ells els que van impulsar el canvi a la UAB.

Fonts de la UAB han detallat a l’ACN que cada facultat té de marge tot aquest curs per analitzar les assignatures, quines d’elles poden acollir-se a l’avaluació única i de quina manera, donat que n’hi ha que per la seva naturalesa pràctica requereixen una avaluació continuada. En aquest sentit, els centres tenen fins el mes de maig per presentar els resultats d’aquest treball per poder-se implementar de cara al curs vinent.