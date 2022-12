Suspesa la primera edició de la Ruta Turística del Motor Club Sabadell

Finalment, i quan semblava que per primera vegada se celebraria la 1a Ruta Turística, organitzada pel Motor Club Sabadell, amb l’objectiu de recaptar fons per La Marató, s’ha acabat cancel·lant davant la problemàtica per trobar un espai adient per fer l’exposició i la posterior sortida i arribada.

Des de l’entitat automobilística, a través del seu president, lamenten que una “falta de sensibilització” per part del consistori, davant unes propostes –a la zona de Sant Pau de Riu-sec o la Granja del pas– que no ha satisfet les pretensions del Motor Club, que havia sol·licitat l’esplanada de l’Eix Macià o la Fira de Sabadell: “Ens volien ubicar a l’Ikea, en un cap de setmana de campanya de Nadal. A la Fira, s’hi ha celebrat la fira d’ocasió del vehicle, però a nosaltres no ens ho han permès”.

Fonts municipals asseguren que “inicialment l’entitat va comunicar que serien 50 vehicles a l’esplanada –Fira Sabadell–, però després va comunicar que serien 100. Amb aquesta circumstància es va haver de desestimar perquè podia afectar la seguretat estructural de la zona. L’Ajuntament ha ofert diversos emplaçaments, però l’entitat organitzadora no ha trobat una altra ubicació que sigui compatible amb les limitacions que suposa la convivència amb el veïnat i altres aspectes de seguretat a considerar”.

Tot i no poder-se celebrar la Ruta Turística, sí que l’entitat organitzarà una nova edició del ral·li de la Llana virtual per aquest diumenge 18 de desembre.