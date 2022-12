Nova entrada d’Urgències del Taulí: així és com hi has d’anar

L’hospital Parc Taulí de Sabadell encara un any d’obres que comportaran canvis pels usuaris. Aquesta mateixa setmana s’ha habilitat una nova entrada provisional d’Urgències, que permetrà iniciar les obres per ampliar la Unitat d’Endoscòpia.

En els últims anys el nombre de proves d’aquesta tipologia que s’han de fer ha augmentat perquè es fan més cribratges. Per això, el Taulí augmentarà el nombre de sales on es practiquen les endoscòpies, passant de 5 a 8, la qual cosa es farà sobre la porxada d’Urgències.

La previsió és que les obres durin una mica menys d’un any i haurien d’estar enllestides el setembre del 2023. Mentrestant, l’accés a Urgències es farà per la nova porta provisional, a la banda Gran Via. La circulació de vehicles no queda interrompuda i es podrà seguir circulant fins la porta del Taulí nou per la resta d’usuaris de l’hospital comes feia fins ara.