Triple concert nadalenc de cobles, cors i corals sabadellenques aquest cap de setmana

Sabadell viurà un cap de setmana molt musical. Hi ha programats tres concerts d’entitats històriques de la ciutat. Les actuacions estaran especialment marcades per l’època nadalenca. El primer concert serà dissabte, a les 18 h a la Parròquia de Sant Oleguer, a càrrec de Pax Cor de Cambra. La formació rebrà la visita de l’Orfeó Gracienc, dirigit per Pablo Larraz, per compartir un tradicional concert de Nadal. Música i esperit de pau per omplir els cors dels sabadellencs.

Diumenge, doble sessió. Per una banda, se celebraran els 75 anys de música de Sabadell Sardanista, amb el 55è concert de Sant Esteve, a les 18 h al Teatre Principal. Seran protagonistes les dues cobles que porten el nom de la ciutat incorporat: la Cobla Sabadell i la Cobla Jovenívola de Sabadell, que oferiran un recull de les seves peces més representatives. A més, serà també el marc ideal per a una estrena del mestre Josep Cassú, que vol commemorar aquests tres quarts de segle amb una obra composta per a l’ocasió.

D’altra banda, diumenge a les 19 h, la coral La Industrial, com és tradicional per aquestes dates, oferirà un concert de nadales i altres cançons del seu nou repertori, a l’Acadèmia Catòlica.