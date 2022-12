Juli Fernàndez es reuneix amb l’alcalde de Barberà amb la mobilitat sota la lupa

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, es va reunir aquest dijous amb l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés i els regidors del Govern de la ciutat, així com personal tècnic del consistori. La visita al municipi vallesà va servir per posar sobre la taula la necessitat de treballar per millorar en matèria de mobilitat, tant ferroviària com per carretera.

Així, es va apuntar el repte de connectar les línies de Rodalies R4 i R8 a Barberà, actuació que permetrà millorar la mobilitat metropolitana i posar en funcionament noves estacions. Sobre les comunicacions viàries, el focus es situa en les connexions entre la B-30, la C-58 i l’N-150, així com l’accés al municipi des de la B-140.