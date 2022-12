El Govern ha aprovat la cessió d’uns terrenys de 40.000 m2 a Cerdanyola del Vallès per poder construir l’ampliació del sincrotró i tirar endavant el projecte conegut com a Alba II. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres que la cessió es va aprovar el passat 6 de desembre per un valor de 14 milions d’euros com a “primer pas” per desenvolupar una gran inversió de 120 milions acordada a mitges entre els governs català i espanyol.

La previsió és executar aquests diners durant els propers 8 anys, ha recordat Aragonès, confiant que la Generalitat podrà tirar endavant els pressupostos del 2023. El president preveu que l’ampliació del sincrotró “consolidarà Catalunya com a pol científic d’excel·lència internacional”.

Una Catalunya “més competitiva”

Aragonès ha recordat que l’Alba II és un projecte que permetrà disposar d’un sincrotró de quarta generació, tot celebrant que “serà un pas endavant en recerca d’avantguarda” i ha destacat que oferirà la possibilitat que Catalunya “sigui més competitiva”.

El compromís dels executius català i espanyol és invertir 120 milions d’euros els propers vuit anys amb un finançament al 50% per a què el nou sincrotró sigui una realitat el 2031, quan també es preveu passar dels 200 treballadors actuals a oferir 300 llocs de feina. La inversió, ha apuntat Aragonès en una visita a les instal·lacions aquest dimecres, serà tant en forma de noves instal·lacions -als 40.000 m2 cedits ara- com en forma de nova maquinària interior.

El president ha recordat que l’actual sincrotró es va idear fa vint anys i es va posar en marxa el 2010, “de manera que les tecnologies han avançat substancialment fins ara”. “Necessitem incrementar la capacitat actual”, ha ressaltat Aragonès, que ha apuntat que l’Alba II permetrà aprofitar “molt més” la llum de l’accelerador de partícules.

A efectes pràctics, Aragonès ha destacat que suposarà “una millora d’oportunitats tecnològiques, de salut i de recerca científica”. En aquest sentit, per exemple, el nou sincrotró s’espera que permeti avançar en el camp dels assajos clínics internacionals, en la construcció de bateries i sistemes per reciclar-les i també en la fabricació de xips. “Volem contribuir a què Catalunya sigui un pol europeu en desenvolupament de microxips”, ha refermat el president, al costat del conseller Joaquim Nadal.