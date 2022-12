Ronda Nord, Quart Cinturó i l’enllaç amb Castellar

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Aquests dies hi ha un gran debat als mitjans sobre tres conceptes que tots confonem. Crec que a més és, per part del poder, dels poders, una confusió intencionada. Fins on jo arribo, el Quart Cinturó des de Sabadell fins a enllaçar amb Granollers no té cap sentit atenent que tenim una autopista que ja hi enllaça des de fa molts anys. Té un gran cost econòmic que seria molt més útil dedicar-lo a prolongar els trajectes del tren d’FGC a Castellar i Sentmenat fins a Caldes. El que em sembla increïble és que el tram del Quart Cinturó Terrassa-Baix Llobregat hagi trigat més de 25 anys a construir-se. Segurament és l’obra pública més mal plantejada i executada de la història. Aquí no hi havia polèmica i tots els retards es deuen a la ineficàcia del Govern central. Ineficàcia i falta d’inversions. Els ecologistes, els que ens estimem la terra, no en tenim pas cap culpa i pel que sembla encara trigaran alguns anys més.

Parlant de nyaps, la ronda Oest no té els enllaços construïts. Hi ha una alternativa a un tram del Quart Cinturó al pas entre Sabadell i el Poblenou que s’ha anomenat ronda Nord. En realitat, sota aquest nom s’amaga fer una autopista igualment, dos carrils per banda. I les destrosses en comptes de ser immenses seran una mica menys brutals, però igualment impressionants. Per aquesta raó, ni per al Quart Cinturó ni per a la ronda Nord se’ns acaba de dibuixar el lloc exacte per on passaran. Es carregaran un dels pocs espais que ens queden a la ciutat al voltant de Torre Turull, Can Moragues, Torrent de Colobrers, riu Tort, Castell d’Arraona, Togores i en general tot el marge del Ripoll. Estaria bé que els partidaris d’aquestes innecessàries autopistes –autovies– ens fessin un dibuix concret per saber què pensen destruir. Fa trenta anys que discutim aquest maleït tram. Després a la Salut una brutal cruïlla de carreteres enllaçaria amb el Quart Cinturó pròpiament dit, que aniria a molts trams a menys de tres quilòmetres de l’autopista AP-7. Un nyap com una catedral a uns costos econòmics i mediambientals increïbles.

Amb la ronda Nord crearem un monumental mur entre la ciutat i el rodal, una molt mala idea. Els nostres nets en diran el mur del Nord. I faran un projecte amb fons de la UE per obrir la ciutat al rodal. Mentrestant, tothom ha estat d’acord d’enllaçar Castellar amb l’autopista i acabar amb el coll d’ampolla per als soferts habitats castellarencs. Alhora, podríem tancar la Gran Via de Sabadell. I no es fa. Per què no ens deixem de picabaralles sobre projectes confusionaris i ens posem d’acord en aquesta qüestió? Un cop fet l’enllaç, ens posem a discutir si volem malmetre o no el poc rodal que queda a la ciutat. I atenent els terminis que tenen aquestes obres al Vallès, serà ja a llarg termini i com escrivia John Maynard Keynes, a llarg termini tots serem morts. Esperem que els vallesans del futur tinguin més senderi que els actuals i tinguin altres preocupacions que vetllar pel 20% de ciutadans egoistes que s’entesten a anar en cotxe a tot arreu a qualsevol preu.