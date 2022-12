ERC marca Sabadell com una “ciutat clau” per al canvi polític a l’Àrea Metropolitana

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) marca Sabadell com la ciutat clau per iniciar “el canvi polític” als municipis dels entorns de Barcelona. Els republicans ha iniciat un tour a Sabadell que s’estendrà per la resta de municipis dels entorns de Barcelona i l’Àrea Metropolitana com a palanca pel canvi polític. “ERC va guanyar les darreres eleccions municipals a Catalunya, i ara ens ho juguem tot a l’àrea metropolitana”, ha apuntat Gabriel Fernàndez, alcaldable i portaveu municipal d’ERC a Sabadell. “ERC és l’opció útil: o nosaltres o els que han guanyat sempre”, deia.

Ana Balsera, diputada al Parlament de Catalunya, ha destacat que les rutes s’han iniciat per a guanyar l’àrea metropolitana i “tenyir Sabadell de groc”. Entre les propostes, ERC defensa l’aposta per l’habitatge social, l’aposta per la millora dels barris, l’impuls de la mobilitat sostenible i el transport públic per la vertebració territorial.

“Un dels grans objectius és l’alliberament nacional, treballem per la independència i Sabadell és una peça clau”, ha destacat Balsera. L’exdiputat al Congrès, Joan Tardà, ha destacat que en els propers anys “caldrà exercir dret a l’autodeterminació, cal conquerir una negociació amb l’Estat”.

Sobre les ocupacions: “Que Farrés s’ocupi de crear habitatge”

Fernàndez ha criticat els posicionaments del govern de Sabadell i l’associació de municipis de l’Arc Metropolità respecte a les ocupacions. El portaveu municipal sosté que “l’alcaldessa, parlant de tot, això no s’ocupa de garantir l’habitatge públic”. El líder dels republicans treu pit i defensa que els pisos que s’han construït ha estat “gràcies al quadripartit” que va planificar la construcció de les promocions d’habitatges del carrer de Francesc Layret i carretera de Barcelona. “Farrés li ha de donar les gràcies a Gloria Rubio (La Crida)”, demana.

Ara bé, apunta que “cal diferenciar els delinqüents dels ocupes”. Fernàndez subratlla que “delinqüents poden ser-ho persones que lloguen o tenen propietat i, com a alcalde, defensaré que els hi caigui tot el pes de la llei”, ha dit. Segons les darreres dades disponibles del 2018, hi ha 88.000 habitatges a Sabadell i 1.300 es troben en situació d’ocupació. “Si totes fossin delinqüencials, hi hauria una Guerra Civil a Sabadell”.