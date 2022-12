Descobreixen un amagatall al carrer Sant Pere

Les prospeccions arqueològiques al solar dels números 27 i 29 del carrer Sant Pere han permès descobrir una cambra subterrània que hauria servit de raser per una o dues persones, durant prop de setanta anys, des de la construcció dels habitatges, l’any 1833, fins al 1900, moment en què es va segellar: “Ho interpretem com un amagatall vinculat a l’etapa de les guerres carlines, on a Sabadell es van viure diversos episodis. Un cop excavat, vam localitzar un quinqué i llànties de llum d’oli, que ajuden a entendre que en períodes curts algú s’hi amagava”, explica l’arqueòleg sabadellenc, Jordi Roig, encarregat de l’excavació arqueològica.

L’amagatall, el primer que es troba a la ciutat d’aquestes característiques, a diferència de les localitzades en prospeccions anteriors, per exemple, a la Via Massagué 6-8, del segle XVII i XVIII, podria ser el principi d’un seguici d’estructures semblants en els solars contigus al descobert aquests darrers dies, que formen part del seguici de cases del fabricant Vila i Fuster: “Aquesta zona és d’alta expectativa arqueològica. L’arqueologia urbana sempre té aquestes singularitats, que fins que no s’hi excava, no es pot saber del cert què s’hi trobarà”. Sobre l’individu o individus que s’hi van amagar, serà molt difícil o pràcticament impossible de saber-ho, ja que segons detalla Roig, “els registres de la propietat no apareixen fins més endavant. No sabem si era un personatge de la milícia d’algun bàndol que tenia la necessitat d’amagar-se quan arribaven les tropes”.

A més de la cambra subterrània, l’excavació arqueològica ha permès descobrir una sitja prehistòrica, excavada al substrat natural, que servia per emmagatzemar-hi cereals. Aquesta sitja, de l’edat del bronze final (tres mil anys aC) posaria la pista que a pocs metres s’hi trobaria un assentament: “Al seu interior hi havia deixalles domèstiques, que ens indica que a les proximitats, a no més de 50-60 metres hi hauria cabanes, que encara no hem trobat”.

Aquestes troballes, un cop documentades, analitzades i estudiades, no impediran que es porti terme l’obra nova prevista en aquesta finca, perquè no tenen un especial valor patrimonial. Tanmateix, sí que tenen un valor històric i científic que serà recollit en la memòria tècnica de la intervenció arqueològica duta a terme.