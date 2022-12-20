Obituari de Sabadell del 21 de desembre de 2022

FRANCISCA GARCÍA ASENSIO
77 Sala de Cerimònies Sabadell 22/12/2022 9:00
ENCARNACIÓN NICOLÁS SANZ
93 Sala de Cerimònies Sabadell 22/12/2022 10:00
ANTONIO SÁNCHEZ GARRIS
84 Sala de Cerimònies Castellar del Vallès 22/12/2022 16:30
ANTONIA PAYAN PAYAN
76 Sant Esteve de Castellar del Vallès 22/12/2022 11:00
MARIA DEL CARMEN LARA ANDREU
72 Sala de Cerimònies Sabadell 22/12/2022 12:00
MANUEL GONZÁLEZ BLASCO
69 Sant Vicenç Sabadell 20/12/2022 15:30
JUAN LUIS BARRERA RINCÓN
73 Sala de Cerimònies Sabadell 20/12/2022 12:00
JUAN MEDINA CANO
93 Sala de Cerimònies Sabadell 21/12/2022 16:00
JOSÉ ANTONIO ALCÁNTARA PÉREZ
79 Sala de Cerimònies Sabadell 21/12/2022 11:00
JOAQUÍN MONCLÚS RUFAS
78 Sala de Cerimònies Sabadell 21/12/2022 10:00
EUGENIO SOLÍS SELAS
92 Sagrat Cor Sabadell 21/12/2022 10:00
CARMEN MOLINA DÍAZ
86 Sala de Cerimònies Sabadell 21/12/2022 17:00
AVELINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
89 Sala de Cerimònies Sabadell 21/12/2022 9:30