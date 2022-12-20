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OBITUARI

Obituari de Sabadell del 21 de desembre de 2022

Obituari Sabadell

FRANCISCA GARCÍA ASENSIO
77 Sala de Cerimònies Sabadell 22/12/2022 9:00

ENCARNACIÓN NICOLÁS SANZ
93 Sala de Cerimònies Sabadell 22/12/2022 10:00

ANTONIO SÁNCHEZ GARRIS
84 Sala de Cerimònies Castellar del Vallès 22/12/2022 16:30

ANTONIA PAYAN PAYAN
76 Sant Esteve de Castellar del Vallès 22/12/2022 11:00

MARIA DEL CARMEN LARA ANDREU
72 Sala de Cerimònies Sabadell 22/12/2022 12:00

MANUEL GONZÁLEZ BLASCO
69 Sant Vicenç Sabadell 20/12/2022 15:30

JUAN LUIS BARRERA RINCÓN
73 Sala de Cerimònies Sabadell 20/12/2022 12:00

JUAN MEDINA CANO
93 Sala de Cerimònies Sabadell 21/12/2022 16:00

JOSÉ ANTONIO ALCÁNTARA PÉREZ
79 Sala de Cerimònies Sabadell 21/12/2022 11:00

JOAQUÍN MONCLÚS RUFAS
78 Sala de Cerimònies Sabadell 21/12/2022 10:00

EUGENIO SOLÍS SELAS
92 Sagrat Cor Sabadell 21/12/2022 10:00

CARMEN MOLINA DÍAZ
86 Sala de Cerimònies Sabadell 21/12/2022 17:00

AVELINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
89 Sala de Cerimònies Sabadell 21/12/2022 9:30

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