Els patinets elèctrics són cada vegada més presents en la via pública. Així, no és estrany veure conductors circulant per voreres, carrers i carreteres, alguns d’ells, desconeixedors de què diu la normativa.

En aquest context, els accidents i incidències amb vehicles de mobilitat personal són també freqüents a la ciutat. Per això, la Policia de Sabadell ha publicat un seguit de normes per als usuaris dels patinets elèctrics.

Entre els diversos punts, remarquen que no poden circular per la vorera ni per zones de vianants. De la mateixa manera, no es pot conduir portant auriculars o parlant pel mòbil. El cos destaca que són vehicles per a un sol conductor, que s’haurà de sotmetre a una prova d’alcohol o drogues en cas que un agent ho indiqui.

#INFOPMS 🛴Si vas amb #PatinetElèctric no tot està permès: 🛴 Ni circular per la vorera ni per zones de vianants

🎵 Ni portar auriculars o parlar pel mòbil

👦🏽 Ni anar amb acompanyant#Sabadell #SabadellSegura pic.twitter.com/P5XH9EU9zG — Policia Sabadell (@PoliciaSabadell) December 22, 2022