“Tots els nens mereixen una joguina per Nadal”

Els Reis d’Orient s’encarreguen de distribuir joguines, carbó i regals de tota mena durant la nit més màgica de l’any. I s’emporten pràcticament tot el protagonisme. Poc se’n parla de qui hi ha darrere de tot aquest entramat màgic: les persones que ajuden dia rere dia a enllestir tots els regals i garantir que tots i cadascun dels nens de la ciutat rebin la seva joguineta per Nadal. De nord a sud, d’est a oest.

La Rosa, la Montse, la Pepi i l’Anna, amb altres companyes, han preparat una cinquantena de lots amb tres o quatre joguines cadascun per a repartir-los entre “Tothom mereix una joguina per Nadal”, explica la Rosa Puig, que fa més d’onze anys que forma part de la comissió de joguines. “També ens arriben moltes persones sense papers que no poden entrar al circuit de serveis socials i venen a la parròquia directament a buscar algun detall pels menuts”, recorden.

Es passen tot l’any engalanant i condicionant les joguines que reben de segona mà. Són reciclades, però estan impol·lutes. I és que cada dimecres de l’any destinen dues hores a deixar ninots, nines i jocs de taula com si fossin per estrenar. De fet, als lots hi ha productes nous i reciclats. I, molts cops, es fa difícil diferenciar-los. “No tot s’hi val, fem abans una selecció, perquè a vegades ens arriben joguines que… Déu-n’hi-do!”, explica la Pepi.

Més gent necessitada, més joguines, més solidaritat. Cada cop reben, a la parròquia, més mostres de solidaritat per part de sabadellencs. Escoles de la ciutat, donacions de les botigues Vilalta, Masclans i Figuerola, empreses com Hermex, Toys IMC, gent que porta joguines a títol individual o donen diners a la parròquia… “Això és una feina i gràcies a tots”, diu. Hem omplert dos carros plens de joguines noves, tot amb donacions que hem rebut”, diu. No només elaboren els seus propis lots , també envien joguines a la Creu Roja, en aquests casos , per estrenar.

Joguines solidàries

Paral·lelament, la Comissió de Joguines de la parròquia de la Puríssima recullen joguines, velles o en desús, durant l’any per vendre-les a preus assequibles, generalment, el dissabte abans de la Puríssima. “A la parròquia les recollim i adeqüem. Tots els beneficis es destinen a Càritas parroquial”, explica Rosa Puig, coordinadora de la comissió.

Els diners permeten ajudar els més necessitats i també finançar una altra de les campanyes solidàries que es realitza per Nadal i Reis. Una gran varietat d’objectes que, abans, sempre passat un cribratge previ. “Recollim de tot però no en qualsevol estat. Si no, no les venem”, afirma Puig, qui també recorda una anècdota: “Un cop vam revisar un puzle de 3000 peces 3 cops perquè ens en faltava 1, busquem oferir les joguines en les millors condicions”.

Creu Roja arriba a 2.000 infants

La campanya de joguines de la Creu Roja Sabadell “està funcionant molt bé”. L’entitat arribarà a atendre 2000 infants de Sabadell, Barberà, Badia i Sant Quirze. Un any més, es manté el format botiga es fa implementar ja fa uns anys a Sabadell: els pares hi van, seleccionen les joguines que més poden encaixar pels seus fills i filles i se l’enduen.

S’hi repartiran joguines també entre una seixantena d’infants ucraïnesos. Tot això, gràcies a la participació de 80 entitats, empreses o partits polítics que han participat en la campanya d’enguany.