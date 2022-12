Sabadell 2023: una ciutat ‘petfriendly’

[Per Marta Morell, tinenta d’alcaldessa de benestar animal]

Una de les grans transformacions que han experimentat les llars durant els darrers deu anys és el gran increment en el nombre d’animals que hi viuen, en particular, gossos i gats. Les xifres parlen per si soles: en el conjunt d’Espanya, el nombre de llars on viu un gos supera el de les llars on conviuen persones menors de 15 anys, i els 15 milions de gossos i gats de les llars espanyoles dupliquen el nombre de persones menors de 15 anys (6,6 milions) que hi viuen.

Aquesta tendència genera diferents reptes als nostres entorns urbans: disposar d’espais adequats per als animals, ordenar la convivència entre animals i persones, sensibilitzar sobre les necessitats i responsabilitats que genera la tinença d’animals, lluitar contra l’abandonament o sancionar les conductes incíviques i les associades al maltractament. Per aquest motiu, una de les meves voluntats més clares com a tinenta d’alcaldessa ha estat impulsar les polítiques de benestar animal a Sabadell i fer-ho, a més a més, amb les inversions necessàries en equipaments.

Les actuacions que hem dut a terme així ho demostren. La nostra ciutat compta actualment amb noves àrees d’esbarjo de gossos a diferents barris de la ciutat: tres van ser inaugurades el 2021 als barris de Can Gambús, Gràcia i Sol i Padrís. Tres més s’inauguraran les pròximes setmanes a Espronceda, el districte 4 i Torre-romeu. N’hi ha cinc més planificades al parc del Nord, Campoamor, Can Puiggener, Can Rull i Covadonga. Tot això, mentre avancem en l’esterilització dels gats de colònies ferals o en la seva protecció, amb la instal·lació el 2021 de catorze cathotels a diferents barris.

A més a més, els pressupostos municipals de l’any 2023 inclouen una partida plurianual de 650.000 euros per a la construcció del nou refugi d’animals. També hem projectat la nova gatera municipal i l’adequació d’un espai per al trasllat dels gats del Solar dels Gats. La totalitat d’inversions de benestar animal en aquest mandat supera amb escreix el milió d’euros: una inversió mai vista a Sabadell, en benefici de la convivència entre animals i persones.

Arribem, així, a l’any 2023, havent fet realitat el Sabadell petfriendly i havent fet de la nostra ciutat una referència en polítiques de benestar animal. Però queda feina per fer, volem anar més enllà i estem compromeses a anar més enllà. El pròxim mes de maig del 2023, totes les persones de Sabadell tindran l’oportunitat de donar suport a una candidatura municipalista que segueixi fent de les polítiques de benestar animal una prioritat: Sentim Sabadell, l’espai polític del qual soc alcaldable.

Sentim Sabadell es va presentar públicament el 28 de l’abril passat. El dia 12 de desembre vam donar a conèixer el nom de dotze candidats i candidates de la nostra llista electoral. Entre elles, persones amb una gran sensibilitat animalista, com Maria Grossi, o amb una llarga trajectòria com a voluntàries d’entitats animalistes, com Jéssica Bolívar.

El compromís de Sentim Sabadell és que les polítiques de benestar animal no tornin a quedar desplaçades de l’agenda política de la nostra ciutat i nosaltres serem la garantia que això no passi. Perquè parlem amb fets, no només amb paraules. Citant les paraules de la candidata de Sentim Sabadell, Maria Grossi, expressades el 28 d’abril: “Ja ho sé: tots els partits diuen coses. Però és que ells parlen abans de fer i moltes vegades no fan res. Nosaltres ja ho hem fet i ara us parlem perquè ens ajudeu a seguir fent una ciutat millor”. Una ciutat indiscutiblement amiga dels animals.

