Miki Lladó demana “serenitat” i “convicció” per revertir la situació

El Centre d’Esports Sabadell de Miki Lladó ha començat a caminar aquest matí a Sant Oleguer, en el primer entrenament del tècnic arlequinat amb la plantilla. Una tornada a la feina que ha servit per fer la primera presa de contacte entre els jugadors, a excepció dels diversos lesionats –Sergi Puig, Pelayo Suárez, Adán Gurdiel, Alberto Fernández i Carles Segura–, i el cos tècnic.

Un cop finalitzat l’entrenament, posada de llarg a la Nova Creu Alta, acompanyat del president del CE Sabadell, Esteve Calzada, el director general Bruno Batlle, i el secretari tècnic Jaume Milà. Més enllà de donar explicacions del perquè s’havia decidit cessar el tècnic Gabri Garcia, l’assistència de Calzada portava un missatge implícit: confiança màxima en Miki Lladó.

Durant la roda de premsa de presentació del nou tècnic de Sant Cugat, Calzada ha defensat el procediment en l’elecció de Miki Lladó, amb qui hi “confia plenament” i ha aprofitat per avisar que “mentre jo lideri l’equip de gestió, no prendrem cap decisió en calent”, fent referència a les crítiques rebudes per acomiadar Gabri Garcia, qui per alguns l’haurien mantingut al càrrec: “S’havien de millorar aspectes en relació amb la forma de dirigir i entrenar. Durant la temporada es van detectar àrees de millora dins l’equip, que es van traslladar a l’equip tècnic i a la direcció esportiva. S’havien millorat, però darrerament s’havia tornat a la situació d’inici. Vull insistir que s’havien de fer una sèrie de canvis que no s’estaven produint”, ha assegurat Calzada, en un clar missatge cap a Gabri Garcia. En la mateixa línia, el màxim responsable de l’entitat ha lamentat que el tècnic de Sallent no agraís la confiança dipositada del club arlequinat cap a la seva figura: “Vull agrair-li la seva predisposició per venir, però també m’hauria agradat que hagués fet el mateix amb nosaltres. El Sabadell no és un club qualsevol”.

“Sé el que haig de fer. Ningú m’ha regalat res”

Arribat el moment del protagonista, del tècnic Miki Lladó, i després de les declaracions de Gabri Garcia, dies enrere, el de Sant Cugat ha estat a l’altura de les circumstàncies en lloar l’experiència d’aquests darrers cinc mesos al seu costat, defugint qualsevol polèmica: “He après moltes coses que segurament hauria necessitat més temps. Vaig comentar-li que hi havia aquesta possibilitat, la de ser l’entrenador, i en un món tan competitiu, tampoc m’esperava la resposta més positiva”, s’ha limitat a comentar. Sobre l’aspecte futbolístic, i què és el que es veurà sobre la gespa, Lladó no ha donat pistes del sistema que utilitzarà, però sí que ha deixat clar que les sacsejades als onze titulars ja són història i que tothom s’haurà de guanyar, sempre amb “alguna excepció, amb grisos i matisos”.

Sobre la situació esportiva a l’equip, ara en places de descens, Lladó, qui ha assegurat que “no em coneixen com a entrenador, sí com a segon entrenador”, ha reconegut que no es pot estar tranquil, però si que cal “serenitat i convicció” per sortir de la zona de descens a “mitjà termini”. Per últim, ha volgut deixar clar que no ha tingut cap padrí fins a arribar a la banqueta de la Nova Creu Alta: “Fa tretze anys que vaig començar a entrenar, i he hagut dedicar-hi moltes hores per arribar aquí. Em dic Miquel Lladó i no vinc de cap pare futbolista. Sé el que haig de fer”. Divendres, davant el CE Manresa, la posada en escena de l’equip de Miki Lladó.