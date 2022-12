Sabadell activarà el primer programa d’ocupació per a persones trans

L’Ajuntament de Sabadell iniciarà durant 2023 el primer programa d’ocupació dissenyat específicament per a persones trans. L’objectiu és formar i contractar persones en atur pertanyents a aquest col·lectiu que tenen dificultats afegides o especials a l’hora de trobar feina, a la vegada que fan serveis d’interès general i social a la ciutat. S’ha previst contractar cinc persones per part de l’administració com a auxiliars d’atenció i informació ciutadana, de gestió d’igualtat i de gestió d’esdeveniments.

El programa tindrà 12 mesos de durada i totes les persones participants realitzaran una activitat de formació transversal dins la jornada laboral un cop per setmana.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell ha acceptat aquest dimarts una subvenció del Servei Públic d’Ocupació (SOC) de la Generalitat de Catalunya de més de 178.000 euros, per a la realització d’aquest programa. Les persones que compleixin els requisits i estiguin interessades en participar en aquest programa han d’estar inscrites a l’OTG, ja que és des d’allà d’on es deriven les persones usuàries a l’Ajuntament de Sabadell.

La tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, explica que “la realitat de les persones trans al mercat de treball és encara una situació complexa”. “Sens dubte el desconeixement social alimenta sovint estereotips negatius i els prejudicis dificulten que aquest col·lectiu pugui desenvolupar-se professionalment”, afegeix.

Nou programa d’ocupació per persones d’Ucraïna

A més del programa anterior, durant 2023 també s’iniciarà per primera vegada un programa adreçat específicament a persones provinents d’Ucraïna en situació d’atur. Es tracta també de millorar l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu per mitjà de la subscripció d’un contracte laboral de sis mesos a 50% de jornada i la formació per l’aprenentatge de la llengua catalana. En aquest cas, seran 4 les persones les que participin en aquest programa per executar tasques de serveis de neteja d’equipaments i jardineria de diferents espais de la ciutat.

Per poder desenvolupar aquets programa, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha acceptat aquest dimarts la subvenció del SOC de més de 32.000 euros. El procés de selecció de les persones participants ja està en la fase final.