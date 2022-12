Ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer: “És una bona notícia per al barri”

Adjudicades les obres per a l’ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer. La Junta de Govern Local ha aprovat l’adjudicació de l’ampliació del Centre Cívic, una notícia que ha celebrat el veïnat. “Ens fa molta falta, aquest espai”, apunta Jaume Fonts, des de l’associació de veïns.

Després d’alguns endarreriments en el calendari, s’ampliarà l’equipament que acollirà part de l’Escola Municipal de Música. “Esperem que l’empresa no faci marxa enrere i deixin les obres a mig fer”, demanen els veïns. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Ehisa Construcciones y Obras S.A., amb un pressupost de licitació de 3,01 milions d’euros.

En total, a l’equipament de Sol i Padrís es construeixen quatre nous volums amb més de 2.700 metres quedrats. Dos volums, en planta baixa, a cada banda del vestíbul de l’edifici: un per a la reubicació de la consergeria i l’altre per reallotjar els despatxos d’administració i l’oficina. També es construirà un tercer volum, amb serveis de bar del centre cívic, un nexe entre l’edifici existent i l’ampliació.

Un espai per a les entitats

“Ara sí tindrem espai suficient per a tothom. És una molt bona notícia per al barri”, celebra Fonts. Segons ha assegurat, hi haurà espai per a activitats de gimnàstica, per a entitats del barri i actes escolars. També l’ampliació de l’Espai Àgora. “Podrem potenciar activitats de tota mena, ja no caldrà quadrar tan mil·limètricament els horaris”, apunta un grup de veïns i usuaris del Centre Cívic. “Ara estem saturats”, sosté Fonts.

Pel que fa al projecte de l’auditori de música, ho veuen amb bons ulls. La seva principal demanda era la manca d’espai, arran de la Covid, i creuen que amb l’ampliació es podrà arribar millor a cobrir les necessitats del barri. Des de 2019, “la disponibilitat d’espai va caure a mínims”. L’equipament ubicat al mateix carrer de Sol i Padrís es va inaugurar l’any 1997, després d’una reivindicació del veïnat.