El PSC insisteix: o Quart Cinturó, o no hi ha pressupostos

El PSC ha enviat aquest dimecres una proposta formal al Govern per als pressupostos del 2023 i espera tancar un acord “les primeres setmanes de l’any”. Així ho ha anunciat la portaveu del grup parlamentari PSC-Units, Alícia, Romero, en una roda de premsa al Parlament. En un document de 26 pàgines, els socialistes plantegen augmentar en 691 milions d’euros el sostre de despesa dels pressupostos, que ara mateix l’executiu d’ERC fixa en 33.113 milions d’euros. També reclamen incrementar fins a 200 milions d’euros la partida per a reindustrialització i dedicar 180 milions d’euros a renovables. “Volem rescatar Catalunya, però no Aragonès. Esperem que sigui responsable i s’avingui a acceptar les nostres propostes”, ha avisat Romero.

L’ampliació de l’Aeroport de El Prat, la construcció del macrocomplex d’oci Hard Rock en el Camp de Tarragona o la perllongació del Quart Cinturó –les tres grans infraestructures que planteja el PSC– són iniciatives que els socialistes consideren raonables i tenen, segons defensen, el suport del territori, i és per això que insten a ERC a reconsiderar el seu rebuig si volen aprovar els pressupostos del 2023. “Si vol tenir pressupostos, no puc imaginar-me que el Govern no accepti aquestes propostes”.