L’Ambaixador Reial és una figura emblemàtica del Nadal a la ciutat. Aquests dies, rep les últimes visites a Sabadell. Hi serà fins al dimecres, d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 hores, a la Casa Duran. Allà, atén les criatures que volen presentar els seus desitjos, just abans de l’arribada de Ses Majestats a la ciutat, aquest dijous a la tarda.

Com veu els més petits de la ciutat aquest any?

Crec que totes les criatures estan tan il·lusionades com sempre. Després d’anys marcats per la covid, ha tornat a créixer l’esperit nadalenc. No hi ha restriccions, però cal vigilar igualment.

Arriben moltes cartes, aquests dies?

L’Ambaixador té feina, però els Reis, també. Veient les peticions i com anaven les cites prèvies, hi ha hagut una allau. Tinc més feina i aquest any hauré d’allargar la jornada [riu].

Què li aporta rebre els nens?

Soc l’home més feliç del món. Estic tot l’any esperant que arribi. Són dies esgotadors, però veure les rialles dels nens i les seves preguntes ho compensa tot. La Cavalcada és el punt culminant. Molta gent pensa que fer el que jo faig és fàcil. Però no ho és. Les preguntes dels nens, els embolics dels pares… tenim una funció també com a educadors. Abans els nens eren més innocents. Actualment, et poden fer preguntes que de vegades són compromeses.

Per exemple?

Una de les qüestions que més sorprèn que et diguin és quan em demanen que els pares tornin a viure junts. Els Reis no t’ho poden portar tot!

Recorda alguna anècdota especialment?

N’hi ha moltes. De simpàtica, n’hi ha una que em va passar fa molt de temps. Va venir una nena i em va dir ‘Hola Ambaixador, et vinc a fer una pregunta: els Reis fan sexe?’. Vaig pensar: i ara què dic? No visc amb els Reis Mags. No estan casats. Si se’n van de festa, jo no ho sé. Jo diria que no, però no ho sé. Estan tot l’any preparant-se per a vosaltres, li vaig dir. Després em va preguntar si jo tenia sexe. Vaig respondre: quan em deixen [riu]. Va quedar parada!

I de menys simpàtica?

Em pregunten que quan em moriré. Jo explico que els Reis no es moriran mai, perquè quan van anar a fer l’adoració a Betlem, el nen Jesús els va donar aquest regal: que viurien per sempre. Jo encara no hi era. Per tant, quan hagi fet tota la feina, llavors podré descansar.

Alguns em diuen: jo he parlat amb els Reis, però no són els que venen aquí. Em diuen: ‘tu sí que ets de veritat, perquè cada any ets el mateix’. Em sento molt especial. Em fan moltes preguntes, com per exemple com entren els camells. Jo només els demano que posin galetes als Reis i una mica de whisky [riu].

Les cites prèvies amb l’Ambaixador han quedat esgotades. Tot i així, els carters reials encara són al Ferrocarril del Parc de Catalunya i al Centre Cívic de la Creu de Barberà per rebre els desitjos de tots els sabadellencs.