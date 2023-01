Les malalties respiratòries, a la baixa a Sabadell

La situació epidemiològica a Sabadell és l’habitual durant l’hivern i els casos de covid, grip i bronquiolitis mantenen una tendència a la baixa. Són les principals conclusions del doctor Manel Cervantes, cap de Malalties Infeccioses de l’hospital Parc Taulí. “Els hospitals estan plens, com a molts països, per una qüestió que es repeteix cada any: l’onada de virus de l’hivern ha arribat una mica abans i això omple els hospitals de gent que té altres malalties, que queden descompensades per una infecció com la covid o la grip”, radiografia sobre la situació actual.

Segons assenyala el doctor, la bronquiolitis dels nens va comportar a l’inici d’aquest període una acumulació de visites a urgències i ingressos per casos que, afortunadament, han evolucionat favorablement. “No està passant res diferent de d’altres anys”, adverteix. En aquest sentit, apunta que la pandèmia ha incentivat que el volum de casos de les diferents infeccions hagin anat variant, fent que l’any passat, per exemple, no hi hagués pràcticament grip.

“Té a veure amb el fet que tots aquests virus respiratoris no es poden agafar a la vegada. O circula més un o un altre. Aquest any, la grip ha sigut menys greu que la del 2017″, expressa, remarcant que no hi ha especial preocupació perquè enguany vagi a pitjor. “El que algú es temia, que se sumessin les epidèmies de covid, amb la bronquiolitis i la grip, no ha passat”, resumeix.

Possible pujada de casos després de Nadal

Cervantes no descarta que els casos tornin a experimentar una pujada, ja que hi ha hagut més socialització aquests dies, “però no acostuma a passar”. Quan hi ha una baixada de les onades fortes de covid o de grip, avisa, no hem vist que de seguida tornin a pujar. “Segueix un curs que malauradament no desapareixerà, però no vindrà de cop una onada que no s’acabarà mai”.

Segons les dades de què disposa l’hospital Taulí, aquest any no ha sigut la pitjor temporada de grip. “Pensar que som nosaltres que ho hem aconseguit reduir perquè fèiem moltes coses com portar mascareta és ser una mica prepotents. És una qüestió d’ecologia dels virus. El que fem té una importància, sobretot per protegir la gent més vulnerable i evitar que la propagació sigui més ràpida. Però els virus s’expandeixen i fan el seu curs natural”, analitza. “Probablement, quan mirem l’epidèmia de covid d’aquí a uns anys, pensarem que s’assembla molt a l’epidèmia de grip del 1917”, considera.

La bronquiolitis en nens va a la baixa, malgrat que no ha desaparegut. Els casos de covid fa tres setmanes que experimenten una baixada consistent. I, pel que fa a la grip, és la primera setmana que comença a baixar. “És aviat, però hem de veure si es consolida. Els hospitals encara notem l’ocupació, perquè la gent que s’ha descompensat per altres malalties, li comporta conseqüències i ingressos més llargs. No es pot menysprear la seva importància, però no és el mateix que quan va arribar la covid. Actualment, és una situació molt més habitual”, reitera.

Temor amb la situació a la Xina?

En les últimes setmanes, les notícies sobre la situació a la Xina, amb un nou augment de casos de covid, ha alertat a les autoritats sanitàries a nivell internacional. El doctor es mostra prudent davant el desconeixement respecte al país asiàtic i considera que es pot llegir amb el got mig ple o mig buit. “La política de confinament estricte a la Xina ha fet que la pandèmia vagi més a poc a poc, però no l’ha evitat. Al final, el virus acabarà infectant a qui no l’ha passat”, indica sobre una possible explicació de l’escenari actual.

“Tenen el que vam tenir nosaltres fa just un any: l’explosió d’òmicron, una variant més transmissible que provoca més casos. Allà sembla que la vacunació ha estat menys eficaç i, segurament, tindran més malalts greus”, exposa. Des d’un punt de vista europeu, diu, no sembla que això pugui comportar major afectació a casa nostra. “Possiblement estem fent una exageració de mesures perquè no ens diguin que no estem fent res”, manifesta sobre la decisió d’alguns països de demanar una prova de PCR negativa als turistes xinesos. “Cal vigilar que no hi hagi soques més agressives. I de moment no ho són”, conclou Cervantes.